Cami Mayan desafía el revés judicial contra Mac Allister: rompió el silencio y no se salvó ni Ailén Cova

Si bien Cami Mayan logró dejar atrás su historia de amor con Alexis Mac Allister y los engaños vividos durante el Mundial de Qatar, la Justicia volvió a recordarle ese pasado con una reciente decisión que afecta directamente su reclamo. En este contexto, la influencer habló con los medios que la esperaban a la salida de Luzu TV, su espacio de trabajo.

La resolución judicial que establece que la demanda contra su ex pareja deberá tramitarse bajo la jurisdicción de Inglaterra generó un fuerte impacto en la disputa legal entre ella y el futbolista. Este fallo representa una desventaja significativa para Mayan, ya que en el Reino Unido no existe la figura de compensación económica que ella reclama , lo que complica sus posibilidades de obtener los 6 millones de dólares por los cinco años de convivencia con el jugador.

Cami Mayan pide una compensación económica por los años que acompañó a Mac Allister

Cabe recordar que la demanda de la modelo se basa en que dejó de lado sus propios proyectos profesionales para acompañar la carrera del mediocampista, integrante de la Selección Argentina y campeón del mundo en Qatar 2022. Durante gran parte de su relación, la pareja residió en Inglaterra, mientras Mac Allister jugaba para el Brighton. La ruptura en 2022 derivó en una denuncia judicial en la que ella solicita una compensación por el tiempo y el apoyo brindado durante la relación.

Tras conocerse el fallo, Mayan rompió el silencio y, con un tono calmo pero firme, dejó en claro que no piensa bajar los brazos: "Estamos viendo qué hacemos ahora, porque antes de llevar la causa a otro lado, hay otras instancias. No hay que ir necesariamente ahí (Inglaterra). Voy a ver qué hago ", dijo mientras intentaba esquivar las cámaras.

Cami Mayan está lista para dar batalla contra Mac Allister

Su actitud mostró que el fallo no la tomó por sorpresa, y hasta lo consideró parte de una constante: "Es un poco más de lo mismo", señaló. También explicó que este tipo de procesos suelen extenderse, por lo que no le sorprende la demora. Incluso fue consultada sobre la posibilidad de que Mac Allister tenga contactos en el sistema judicial. Frente a eso, su respuesta fue tajante: "Yo no puedo saber eso. No conozco a nadie, pero quizás la otra parte sí . Tienen que preguntarles a ellos. Yo no me metía en esas cosas, y tampoco me meto ahora".

Aunque se mostró apurada, acompañada por su amiga Anita Espósito, Cami Mayan no esquivó la posibilidad de lanzar algunos dardos hacia su ex y, por qué no, también hacía su actual pareja, Ailén Cova: "Creo que queda claro quién quiere cada cosa. Yo estuve mucho tiempo en esa relación y nunca pedí nada ni traté de asegurarme nada, cuando lo podría haber hecho. Eso es lo que pasó. Cada uno sabe y ve las acciones. Veremos cómo sigue todo...". Sus palabras podrían aludir al nuevo presente del futbolista, quien espera su primer hijo.

Desde el entorno de Mac Allister tildaron a Mayan de "mediática", algo que no parece incomodarla: "Se toma de quién viene", respondió. Además, reveló que llegó a enterarse de aspectos de su propia relación por los medios, y dejó entrever que aún tiene mucho por contar, aunque prefirió guardárselo.