El protocolo Bullrich, sin límites: Gendarmería reprimió y Trebucq lo justificó en vivo

La Gendarmería Nacional Argentina (GNA) protagonizó un nuevo hecho vergonzante en su polémica trayectoria al reprimir y expulsar a escudazos a la movilización de discapacitados que protestaban contra los recortes que impulsa la gestión de La Libertad Avanza (LLA) a través del veto impuesto por el presidente Javier Milei. a las mejoras de las pensiones votadas por el Poder Legislativo días atrás.

Cuando fue reprimida por las fuerzas al mando de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, la marcha que componía menos de un centenar de manifestantes reclamaba contra la decisión presidencial de desconocer la potestad de los diputados y senadores en mejorar los haberes de quienes perciben un subsidio de este tipo. El registro que los medios audiovisuales hicieron de la protesta se caracterizó por los fuertes testimonios de quienes participaron y la crítica desde las perspectivas de los periodistas que suelen respaldar al Gobierno nacional.

"Policía Federal, Gendarmería, falta la Aeronáutica que mande Bullrich. Ministra, se lo digo con cariño, respeto, admiración. ¿Hace falta esto? Porque no son los miércoles que se suman y aprovechan algunos troskos y compañía. Asómese, ¿por qué no salen un toque del escritorio?", se quejó Luis Novaresio al aire de A24. Si bien la postura del rosarino no es la más oficialista de todas, sus críticas blandas tampoco lo colocan en el lugar de opositor.

"¿No puede ir Bullrich? Bueno, que vaya el segundo que nunca me acuerdo cómo se llama. ¿No te das cuenta que son gente común y corriente que la está padeciendo?", continuó Novaresio mientras el móvil registraba las duras escenas de los empujones y los gritos de los pacíficos manifestantes.

La Gendarmería le pegó a los discapacitados.

Lo más insólito fue ver a Esteban "El Pelado" Trebucq respaldar el testimonio de la madre de un discapacitado que realizó un verdadero manifiesto frente al micrófono: "¿Sabés qué me da más miedo? Que todo el pueblo sepa. Que mi hijo se quede sin su escuela especial y sin su terapia, antes de que me pegue un policía. Que me vengan a pegar. No me importa. Yo voy a defender acá los derechos de mi hijo. Todos importamos. No solamente la gente que tiene plata".

Fueron estas las palabras que respaldó el ex Crónica y las que motivaron que le pida a su movilero que le acerque el micrófono para entrevistarla. "Te lo hago rapidito porque después de acá me tengo que ir a trabajar. Soy mamá de un nene con autismo, que después de pasar por un montón de situaciones desagradables en el jardín, logramos que encuentre una escuela especial, que está aprendiendo un montón, que está feliz", señaló la mujer.

"Nunca vi a mi hijo ir feliz al jardín. Es la primera vez que lo veo feliz ir a la escuela, y si esto no se aprueba, va a tener que cerrar. Porque no les pagan a los profesores de nuestros hijos, no actualizan los nomencladores de las terapias", explicó la manifestante, quien agregó que es la primera vez que viven una cosa así.

"Hay un montón de gente que dice: 'esto pasó siempre'. No, señores. No se confundan. Esto es la primera vez que pasa. Es la decisión estatal de abandonar a las personas más vulnerables y se tiene que enterar la Argentina: nos gobierna el tipo más cruel de la historia, que prefiere pagar un operativo policial que las terapias de mi hijo", reprochó en relación a Milei.

La motosierra de Javier Milei esta vez cortó a los discapacitados.

"¿Sabés qué? Me pueden venir a pegar, me pueden venir a sacar, yo no me voy a ir hasta que no me den una respuesta", planteó la mujer. "No. Nadie le va a pegar. Espero que nadie le pegue", sostuvo Trebucq al respecto. "No espere. Porque ya me empujaron", contestó sin pelos en la lengua la entrevistada. " Por eso estamos tan enojados. De hecho está pasando, mírenlo ustedes con sus propios ojos: están empujando chicos en silla de ruedas. Esto no lo vimos nunca en la historia argentina", insistió.

El final de todo lo ocurrido fue, probablemente, algo propio del cine. "¿Me cuenta cómo es lo de la demora?", quiso saber el conductor de La Nación +. "Están por pegarle a mi marido. Perdón, pero te voy a dejar", respondió la manifestante, quien se sacó el auricular y fue hacia el fondo donde la Gendarmería ejercía la represión.