"El silencio también mata": la feroz denuncia contra el gobierno por el bloqueo de la Ley Nicolás

La salud de los argentinos no es prioridad para el gobierno de Javier Milei ni para el Senado de la Nación. La inacción política, la indiferencia y la sumisión a los intereses corporativos terminaron por condenar a la Ley Nicolás a una muerte anunciada. Gabriela Covelli, madre de Nicolás Deanna, quien falleció en 2017 por mala praxis, lleva siete años luchando por una normativa que podría salvar vidas, pero el Ejecutivo y el Legislativo eligen mirar hacia otro lado. La Ley Nicolás, que busca establecer controles para evitar errores médicos fatales, logró la aprobación unánime en Diputados y recibió dictamen favorable en todas las comisiones del Senado.

Sin embargo, la parálisis legislativa impide su votación y, de no ser incluida en las sesiones extraordinarias antes de febrero, perderá estado parlamentario. "¿Me lo explicás? Los casos de daños y muertes al ingresar al sistema de salud argentino son incontables. El 60% de esos daños podrían evitarse. De esto trata Ley Nicolás, de asegurarnos una atención segura, cuidada y humana. Hicimos una ley. En diputados votaron por unanimidad y tuvo media sanción. En senadores, dictamen favorable en todas las comisiones. Y además el Congreso expresó que no traería gasto estatal alguno", detalla Covelli en un video que busca concientizar.

En el clip, que publicó con imágenes de noticias sobre mala praxis, condena a médicos y enfermeros y las marchas de los familiares de las víctimas en reclamo de la norma, la titular de la Asociación Civil por la vida y la salud señala: "La Ley Nicolás es el esfuerzo de familiares de víctimas, de profesionales de la salud. Los argentinos actuamos a través de nuestros representantes. 150 diputados votaron afirmativo. 78 senadores participaron en las comisiones con dictamen favorable. No llegó a votarse porque los senadores solo sesionaron 6 veces en 2024. Pierde estado parlamentario en febrero de 2025 y la solución es incluirla en sesiones extraordinarias".

La decisión del ministro de Salud, Mario Lugones, de excluir la Ley Nicolás del temario de sesiones extraordinarias es una condena a miles de argentinos. Covelli lo denuncia con claridad: "El 60% de los daños en el sistema de salud podrían evitarse. No puede ser que en Argentina la salud no sea prioridad". "El ministro de Salud de la Nación, doctor Mario Lugones, dictaminó que no se tratará. ¿Puede su sola voluntad ir en contra de lo expresado por el pueblo, por los diputados y senadores? ¿Puede desconocer el ministro de Salud de la Nación que esta ley es una ley modélica para América y que se salvarían vidas y evitaría cuenteosos daños?", se preguntó.

La ley exige exámenes físicos, psíquicos y cognitivos para los profesionales de la salud y mayor transparencia en la habilitación de médicos, evitando tragedias como la muerte de ocho bebés en un hospital de Córdoba. Sin embargo, detrás de la negativa del gobierno y del Senado se esconden las grandes corporaciones médicas, las aseguradoras y los sindicatos, que lucran con la impunidad y el error. "Quizá ya no verías todas estas noticias. Quizá estarían vivos los bebés de Córdoba, o Débora Pérez Volpín o Silvina Luna, o tantas otras víctimas. No puede el ministro Lugones desconocer esto. Es una elección", sumó Covelli.

Gabriela Covelli

El Senado, que en todo el año 2024 sesionó apenas seis veces, viene demostrando un desinterés absoluto por los proyectos que benefician a la ciudadanía. Las disputas políticas y la burocracia -denunció Gabriela- son más importantes que la salud y la vida de los argentinos. De hecho, Covelli intentó comunicarse con la presidenta del Senado, Victoria Villarruel, con Javier Milei y con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos. La respuesta fue un silencio ensordecedor. "O estás a favor de la vida y la salud, o estás a favor de las ganancias de las grandes corporaciones, colegios de médicos, compañías aseguradoras. ¿De qué lado estás?", remarcó.

La falta de acción del gobierno no es casual. Responde a un modelo político que prioriza los negocios sobre la vida, la rentabilidad sobre el bienestar y la impunidad sobre la justicia. En Argentina, un docente denunciado es separado de su cargo de inmediato. Un médico acusado de mala praxis, en cambio, puede seguir ejerciendo durante años. Gabriela no busca venganza, busca justicia. En su video, expone con crudeza la realidad de la negligencia médica en el país y la indiferencia de quienes tienen el poder de cambiarla. "No puede ser que en Argentina haya médicos ejerciendo sin controles mientras la gente muere por errores evitables", denuncia.

Su lucha no es solo por su hijo, sino por los cientos de familias que han perdido a un ser querido por fallas del sistema. "Nosotros estamos defendiendo tu vida y la de tus seres amados. Señores senadores y diputados, no guarden silencio. El silencio también mata. Señor presidente Javier Milay, no escuche a su ministro, escuche la voz del pueblo. Señores periodistas, no tapen este tema. Es un poco más importante que el noviazgo de Wanda y Elegante. Incluyan Ley Nicolás en las sesiones extraordinarias. Argentina, no lo entenderías", sentenció la mujer que desde hace siete largos años viene luchando para que la Ley Nicolás vea la luz.

La lucha incansable por la Ley Nicolás