Eduardo Serenellini renunció a su cargo: todas las miradas apuntan a "el Jefe" Karina Milei

Un funcionario menos para el gobierno de La Libertad Avanza. Esta vez se trata del Secretario de Prensa de la Nación Eduardo Serenellini que, a través de un breve mensaje en su cuenta oficial de X confirmó su renuncia.

Ya son más de 110 los funcionarios que renunciaron intempestivamente o bien fueron removidos de sus cargos. Y, aunque cada uno de ellos tenía una razón particular, lo cierto es que casi todos alegaron "razones personales" para la salida del gobierno de Javier Milei que empezó el 10 de diciembre de 2023.

Eduardo Serenellini

Serenellini hizo exactamente lo mismo: contó que su salida es por motivos personales, agradeció al presidente de las fuerzas del cielo y pegó un portazo sin antes expresar el agradecimiento por ser parte de la gestión... nobleza obliga.

"Por razones personales he presentado mi renuncia al cargo de Secretario de Prensa de la Nación al presidente Javier Milei. Agradezco su confianza y conservo una gran amistad ", dijo el ahora ex funcionario libertario que presentó su renuncia tras una reunión en Quinta de Olivos.

El tuit donde Serenellini confirmó su ruptura con el gobierno de La Libertad Avanza

Los comentarios en su publicación no tardaron en llegar: "Muy bien, no hay que quedar pegado a ésta nueva casta que pactó con la casta de siempre"; "Te pegaron una patada en el orto"; "Para mi te echaron, pero bueh, lo importante es que dejas de ser un ñoqui con custodia"; "Un ñoqui fascista menos"; "Para mi, no te gustó como está gobernando el loco. Y tienes razón a mi me ha defraudo"; "¿Todos los que renuncian son por razones personales en este gobierno? Menos creíble que una novela turca Edu pero bueno, todo llega en ésta vida, abrazo y que sigas operando desde otro canal de televisión"; "Ahí nadie renuncia. Te rajaron. Ahora podés volver a las pantallas para decirle a la gente que si tiene hambre reparta un pancito entre todos los integrantes de la familia. Y si es posible, que guarden para el otro día. ¡Garca!", fueron algunos de los comentarios que recibió.

Pero... ¿qué hay detrás de la renuncia de Serenellini? El periodista Lautaro Maislin fue quien tuvo la primicia: al parecer, la mano negra detrás de la renuncia es ni más ni menos que la hermana del presidente, Karina Milei.

Javier y Karina Milei en la asunción de Trump

En una serie de tweets, Maislin contó que Serenellini "venía siendo duramente cuestionado por la secretaría general de Presidencia" por razones ¿inesperadas?: "(Karina Milei) lo tenía en la mira luego de haber beneficiado y habilitado el pago de pauta a medios en los que había trabajado".

Así lo confirmó el periodista: "Sobre la salida de Serenellini: alta fuente del gobierno me confirma que 'el jefe', en diciembre, le había dado un mes para que deje la oficina y lo tenía que hacer la semana que viene. 'Por eso fue a Olivos y le presentó la renuncia a Javier Milei'".

Lautaro Maislin contó la verdad sobre la renuncia de Eduardo Serenellini

En la misma línea y en off, también confirmaron sobre Eduardo Serenellini: "Pensá que su mega oficina era su centro de operaciones, su cáscara vacía. Sin oficina se le terminaba todo el circo".