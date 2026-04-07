El SMN en alerta máxima: la amenaza de 240 despidos podría desplomar al organismo

El potencial despido de 240 trabajadores y trabajadoras del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) se presenta como una medida que podría tener consecuencias alarmantes ya que es entidad crucial para la seguridad y el bienestar del país pero que bajo la administración de Javier Milei enfrenta un recorte que pone en riesgo la precisión de los pronósticos meteorológicos pero también compromete la capacidad de respuesta ante fenómenos climáticos severos.

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) del SMN ya manifiestan su preocupación a través de las redes sociales, advirtiendo que esta reducción " dejará al país sin alertas meteorológicas cuando más se necesitan . Es perder precisión, tiempo y capacidad de respuesta ante fenómenos severos", expresaron al mismo tiempo que advirtieron sobre el riesgo que implica para sectores críticos como la aviación civil, la navegación marítima y fluvial, y la producción agropecuaria.

Servicio Meteorológico Nacional

Cindy Fernández, meteoróloga, expresó su inquietud señalando que los despidos representan "más del 30% del personal civil" y, sobre esto apmplió: "El Servicio Meteorológico Nacional entra en zona de alerta, pero no por el clima. Habrá 240 despidos antes del 10 de abril, más del 30% del personal civil. La decisión afecta estaciones en todo el país y la sede central"; así las cosas, esta reducción afectaría drásticamente el funcionamiento óptimo del organismo, que debería contar con al menos 1200 empleados para cumplir con sus tareas obligatorias .

La disminución de personal no solo implica menos observaciones y pronósticos, sino también un aumento del riesgo en actividades clave como la aviación y el agro. Fernández enfatiza: "Menos personal implica menos observaciones, menos pronósticos y más riesgo para actividades clave como la aviación y el agro. Debilitar al SMN puede salir caro ".

⚠ El Servicio Meteorológico Nacional entra en zona de alerta, pero no por el clima.



Habrá 240 despidos antes del 10 de abril, más del 30% del personal civil. La decisión afecta estaciones en todo el país y la sede central. (1/3) — Cindy 🌪 (@cindymfernandez) April 7, 2026

La realidad es que el SMN está operando con recursos insuficientes desde hace tiempo. La caída de los salarios está empujando a muchos profesionales formados a buscar otras oportunidades, dejando al sistema con menos manos para más trabajo. Fernández destaca: "La calidad de un servicio meteorológico no depende solo de la tecnología: necesita personas, tiempo y continuidad ".

En un momento donde el cambio climático se manifiesta con fenómenos cada vez más intensos y frecuentes, ajustar el personal no parece ser la solución adecuada. Como bien señala Fernández: "Ajustar en personal no mejora el pronóstico. Para que funcione mejor, el camino es otro: invertir, fortalecer los equipos y sumar gente".

Servicio Meteorológico Nacional en alerta máxima

La decisión política de recortar personal en el SMN es preocupante por supuesto por la cantidad de familias que podrían quedarse en la calle aunque también deja claras cuáles son las prioridades en la gestión pública. Es por eso que trabajadores y trabajadoras del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) realizan un cese de actividades ante la amenaza de 240 despidos dentro del organismo en todo el país. Si ocurre esto, muchas de las estaciones meteorológicas tendrán que cerrar y otras se verán ampliamente afectadas.