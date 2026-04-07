Donald Trump juró destruir Irán a las 21 horas: "Esta noche morirá toda una civilización"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, vomitó nuevas y alarmantes amenazas contra Irán a pocas horas del vencimiento del ultimátum impuesto por su administración que amenaza con detonar lo poco que queda en aquellas tierras del Medio Oeste que por estas horas recibió la peor de las noticias.

En su red Social Truth. Trump fue contundente al advertir: "Esta noche morirá toda una civilización". Estas palabras, que resuenan con un eco siniestro, pusieron en vilo a todo el mundo ante la posibilidad de un conflicto de proporciones devastadoras y la muerte de cientos de miles de personas inocentes.

Donald Trump

El mandatario estadounidense no se detuvo ahí. En un tono que mezcla desafío y fatalismo, agregó: " 47 años de extorsión, corrupción y muerte llegarán a su fin ". Según Trump, el cambio de régimen en Irán es inminente, sugiriendo que "ahora que tenemos un cambio de régimen total, donde prevalecen mentes diferentes, más inteligentes y menos radicalizadas, tal vez pueda suceder algo revolucionario maravilloso".

Sin embargo, concluyó con una frase que no deja lugar a dudas sobre la gravedad del momento: "Lo descubriremos esta noche, en uno de los momentos más importantes de la larga y compleja historia del mundo".

🇺🇸🇮🇷‼️ | URGENTE — Donald Trump:



"Todo el país (Irán) podría ser eliminado en una noche. Y esa noche podría ser MAÑANA por la noche". pic.twitter.com/kdkqHUAia9 — Agustín Antonetti (@agusantonetti) April 6, 2026

Cabe recordar que, en las últimas horas, se registraron bombardeos en la capital iraní, en la cruzaada operación coordinada entre Estados Unidos e Israel. Entre los objetivos atacados estuvo la sinagoga Rafi Niya.

Desde Teherán, las respuestas no se hicieron esperar. Mohamad Baqer Qalibaf, presidente del Parlamento iraní, acusó a Trump de cometer "crímenes de guerra" y lanzó una severa advertencia: "Tus movimientos imprudentes están arrastrando a Estados Unidos a un infierno viviente para cada familia, y toda nuestra región va a arder".

Benjamin Netanyahu

El líder iraní también instó al gobierno estadounidense a reconsiderar su postura: " La única salida real es respetar los derechos del pueblo iran í y poner fin a este peligroso juego". Sin embargo, las amenazas de Trump no parecen ceder. En una reciente entrevista con The Wall Street Journal, el presidente advirtió que si Irán no cumple con sus demandas antes del martes por la noche, "no tendrán centrales eléctricas ni puentes en pie". Además, afirmó: "Nos encontramos en una posición muy sólida, y ese país tardará 20 años en reconstruirse, si tienen suerte, si es que logran tener un país".

Con el reloj avanzando hacia el fin del ultimátum (que será a las 21 horas de Argentina) el mundo observa con preocupación cómo se desarrolla esta escalada bélica por parte de los líderes Donald Trump y Benjamin Netanyahu, de Estados Unidos e Israel respectivamente.