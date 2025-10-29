El token $KIP: denuncian que Javier Milei también participó en una maniobra idéntica a $Libra dos meses antes

El escándalo por la criptomoneda $LIBRA sumó este martes un capítulo aún más grave. La Comisión Investigadora del Congreso de la Nación confirmó que el presidente Javier Milei habría participado en una maniobra especulativa idéntica dos meses antes de la estafa denunciada por el activo digital que él mismo promovió. El esquema se habría concretado el 9 de diciembre de 2024 mediante el token $KIP, impulsado por la empresa KIP Protocol, del empresario singapurés Julian Peh, el mismo creador detrás de la posterior criptomoneda $LIBRA. "Hoy pudimos confirmar y demostrar que dos meses antes de la criptomoneda $LIBRA, Javier Milei ya había participado de una operatoria idéntica, con los mismos socios y el mismo esquema de especulación", sostuvo el diputado Maxi Ferraro.

Ferraro denunció un ensayo previo a la estafa de $LIBRA

El titular de la comisión, al presentar la nueva documentación en el Congreso, explicó que en aquella primera operación "los involucrados compraron el token en su valor más bajo, impulsaron su cotización con la promoción del Presidente y se retiraron con ganancias millonarias, más de 600 mil dólares". Ferraro señaló que los mismos actores que intervinieron en el caso $LIBRA —Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy— participaron junto al propio Milei de la operatoria con $KIP. "Lo de $LIBRA no fue casualidad, ni sorpresa. El presidente ya sabía cómo funcionaba el esquema y fue parte de él", denunció el legislador.

Además, adelantó nuevas medidas de prueba para seguir la ruta del dinero y las comunicaciones entre los implicados. La Comisión del Congreso dispuso el envío de nuevos oficios a tres plataformas de intercambio y la reiteración de citaciones a familiares de Novelli por los movimientos sospechosos de sus cajas de seguridad antes y después del lanzamiento de $LIBRA. Toda la información será remitida al juzgado que investiga la posible estafa y la eventual participación del Presidente y sus respectivos socios. "Ni las presiones, ni el poder corporativo, ni todo tipo de encubrimiento van a tapar la verdad", advirtió Ferraro.

El nuevo hallazgo reconstruye el ensayo general de lo que meses después se transformaría en la estafa de $LIBRA. Durante el Tech Forum 2024, celebrado en el Hotel Libertador, Milei fue el principal orador en un evento que reunió a empresarios, funcionarios y asesores financieros. Allí estuvieron también su vocero Manuel Adorni, los empresarios Novelli y Terrones Godoy, el entonces asesor de la CNV Sergio Morales, y Julian Peh, CEO de KIP Protocol. Ese día, el propio Peh mantuvo un encuentro privado con el Presidente para coordinar el lanzamiento del token $KIP.

Comisión investigadora $Libra

La maniobra se repitió con precisión: Milei publicó en X el 30 de noviembre de 2024 que junto a su asesor Demian Reidel estaban "sentando las bases para subirnos a la cresta de la ola tecnológica" y prometía "señales". El mensaje fue replicado por Peh, quien elogió su "enfoque visionario" y anunció inversiones de su empresa en el país. En respuesta, Milei citó el mensaje con su típica frase: "Fenómeno barrial". Esa simple publicación bastó para disparar el precio de $KIP y consolidar las ganancias de los promotores. Según la documentación incorporada al expediente, los involucrados vendieron sus tokens el mismo día.

Y en ese contexto, obtuvieron alrededor de 600 mil dólares en menos de 24 horas. La investigación también comprobó que Novelli recibió transferencias por casi 700 mil dólares en su cuenta de KuCoin desde la plataforma Bitget, apenas semanas antes del estallido del caso $LIBRA. Ferraro recordó que la estructura financiera fue idéntica en ambos casos: el uso de billeteras digitales intermedias, la coordinación de publicaciones para inflar el precio del activo y la posterior liquidación inmediata de los tokens. "Es el mismo guion, los mismos actores y el mismo resultado: ganancias millonarias a costa de miles de pequeños inversores", remarcó una fuente legislativa de la comisión.

La investigación apunta ahora a establecer el grado de conocimiento y participación directa del presidente Milei en la maniobra. La hipótesis que se fortalece es que el mandatario no solo fue la cara visible de una promoción fraudulenta, sino también un beneficiario económico de la operatoria. Mientras la justicia avanza sobre la trama de $LIBRA, el caso $KIP deja al descubierto un patrón de comportamiento que, según los investigadores, "no deja margen para el error ni para la ingenuidad".