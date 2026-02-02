¿Un hijo más? La sorpresiva confesión de la China Suárez sobre agrandar la familia con Icardi

Con el fin de promocionar la llegada de La hija del Fuego a El Trece, Moria Casán entrevistó a la China Suárez, que actualmente se encuentra instalada en Turquía. Lejos de explayarse demasiado sobre la serie, la actriz habló largo y tendido sobre su nueva vida fuera del país y los planes a futuro que tiene con Mauro Icardi.

En redes sociales, la mediática suele compartir cómo sus hijos lograron una complicidad con su pareja, algo que es cuestionado por cientos de usuarios, ya que el futbolista no solo no ve a sus hijas por vivir en otro país, sino que además figura en el registro de deudores alimentarios. Sin embargo, a la entrevistada no pareció importarle y hasta lo elogió como padrastro del año.

Mauro Icardi les dedicó su último gol a la China Suárez y sus hijos

"Para mí es fundamental. Imaginate que si no quisiera a mis hijos, si no fuera bueno con mis hijos, no me hubiese enamorado. Así que sí, la verdad que es un amor. Los chicos lo quieren mucho", comentó sobre la dinámica diaria que el jugador del Galatasaray mantiene con Amancio, Magnolia y Rufina.

Las declaraciones de la China surgieron luego de un fin de semana en el que la actriz asistió junto a sus hijos a alentar a Mauro a la cancha, donde está a punto de romper un récord con su club: "Estoy muy feliz. Estoy todo el día con él. Confío mucho en él. Tenemos una relación muy linda. Nos volvemos como un bloque ", expresó.

Consultada sobre la posibilidad de tener un hijo con Mauro, la actriz dejó la puerta abierta: " Es algo que hablamos en un futuro, quizás . Por ahora estamos bien, estamos disfrutando mucho de la relación". Y aclaró que hoy su prioridad es la mudanza y la adaptación de sus hijos en Turquía: "No es algo para ahora", explicó.

Entre la felicidad de vivir "en bloque" y la buena relación que Mauro logró con sus hijos, la influencer también se refirió a temas más espinosos, como la infidelidad. "¿Tenés miedo de alguna infidelidad o de que mande algún like como te mandó a vos, Mauro?", indagó Moria.

La China Suárez habló con La One en #LaMañanaConMoria y afirmó: "No podría perdonar una infidelidad". Además, contó que "famosas casadas le escriben a Mauro".#LaChinaConMoria #lovieneltrece pic.twitter.com/MuYR4l2n0Q — eltrece (@eltreceoficial) February 2, 2026

"No, miedo no", respondió la actriz, dejando en claro que hoy la confianza es la base de la relación: "Confío mucho en Mauro. Tenemos una relación muy linda que va más allá del ruido externo".