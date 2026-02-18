En FATE no se achican, denuncian a Madanes Quintanilla y prometen: "Vamos a volver como pueblo trabajador"

En un clima de mucha tensión, el secretario general del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA), Alejandro Crespo, brindó este jueves una conferencia de prensa en el predio de la fábrica FATE, situada en la localidad bonaerense de San Fernando. El motivo de la convocatoria no fue menor: la amenaza de despido masivo que pesa sobre 920 trabajadores y trabajadoras de la planta, en lo que Crespo calificó como "un ataque brutal" contra los derechos laborales.

La conferencia, originalmente prevista para realizarse en el Congreso Nacional, fue trasladada al corazón del conflicto, junto a las instalaciones de la fábrica. Rodeado de trabajadores, delegados sindicales y vecinos del barrio, Crespo no dudó en señalar la gravedad del panorama que enfrenta el sector del neumático y su impacto en toda la comunidad.

FATE está ocupada por sus trabajadores

El líder sindical no escatimó en críticas hacia lo que describió como un intento deliberado de desmantelar la planta y debilitar a los trabajadores organizados: "Los trabajadores del neumático somos muy conscientes de lo que está en juego: que la fábrica que se pretende cerrar o por lo menos generar esta cantidad de despidos y un ataque brutal sobre los trabajadores", afirmó con firmeza.

Crespo también apuntó contra los responsables detrás de esta crisis, señalando tanto a la empresa como al contexto político y económico que favorece a los grandes empresarios en detrimento de los trabajadores: "El gremio la está defendiendo tanto dentro de planta como fuera de planta, como lo hará en cada instancia, entendiendo que tiene las herramientas tanto Javier Madanes Quintanilla con todo su holding enorme económico, como lo tiene este gobierno que genera las condiciones para que un empresario haga más plata importando una mercancía o mudando su tipo de inversión a la especulación", denunció.

Javier Madanes Quintanilla

El impacto social y económico de estos posibles despidos masivos no solo recae sobre los empleados directos de FATE sino también sobre toda la comunidad que depende indirectamente de la actividad industrial en la zona: "No es nada más que de los trabajadores del neumático que acá brindamos tareas que ya es muy grande, sino de todo este barrio, todo este pueblo que viven con relación con los trabajadores de la fábrica FATE , con la propia fábrica, los repartidores, los trabajadores de limpieza, los trabajadores del comedor", dijo contundentemente Crespo.

En su discurso, el secretario general del SUTNA también advirtió sobre el trasfondo político que atraviesa esta situación. Crespo denunció que las maniobras empresariales y gubernamentales no son más que un intento por avanzar en una reforma laboral que precariza aún más las condiciones de trabajo y debilita la capacidad organizativa del movimiento obrero: "El gremio de neumático entiende que hay que poner todo en contra de la reforma laboral defender hasta el final los intereses de los trabajadores", enfatizó.

El llamado a la unidad fue uno de los ejes centrales del mensaje de Crespo, quien instó a todos los sectores del movimiento obrero a cerrar filas ante las amenazas que enfrentan: "La forma laboral daña al pueblo trabajador. A unificar a todo el pueblo trabajador para rechazar todo aquello que impida el derecho a defendernos fuertemente como núcleo obrero".

En medio del clima de incertidumbre y preocupación, Crespo buscó transmitir un mensaje esperanzador para los trabajadores y sus familias: "Vamos a pasar todos los momentos complejos y vamos a volver como pueblo trabajador a ir en busca de nuevas reivindicaciones para todos nuestros compañeros , porque para eso están los trabajadores, para mirar para adelante y darle con toda fuerza", concluyó.

La histórica fabricante de neumáticos Fate baja la persiana en San Fernando

El conflicto en FATE pone en jaque el sustento de casi mil familias. Mientras tanto, los trabajadores del neumático se mantienen firmes dentro y fuera de la planta, con la esperanza puesta en revertir una situación que amenaza con convertirse en un precedente peligroso para toda la clase trabajadora.

"Fuerza a todo el movimiento obrero, agradecemos todo el apoyo y sabemos que están con nosotros", fueron las palabras finales de Crespo, quien dejó claro que este conflicto trasciende las paredes de FATE y representa una lucha más amplia por los derechos laborales y sociales en Argentina.