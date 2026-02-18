Big Bang! News
Más
Política
Sigue el conflicto

FATE está que arde y ya dictan conciliación obligatoria: contundente respuesta de los trabajadores

Alejandro Crespo explicó que la empresa está actuando de manera "salvaje" e "ilegal".

por Agustín López Paunero

18 Febrero de 2026 14:42
FATE está ocupada por sus trabajadores
FATE está ocupada por sus trabajadores

En un contexto crítico para la industria nacional, el cierre de la histórica fábrica de neumáticos FATE, ubicada en Virreyes, partido de San Fernando, pone un manto de preocupación en la provincia de Buenos Aires. Con 83 años de historia y 920 trabajadores afectados por el anuncio del cese definitivo de sus actividades, la situación movilizó al Gobierno bonaerense, que busca evitar un impacto social y laboral aún mayor.

El ministro de Trabajo de la provincia, Walter Correa, confirmó que se están evaluando medidas concretas para intervenir en el conflicto. En diálogo con C5N, Correa señaló que la administración provincial no descarta la aplicación de la conciliación obligatoria como herramienta para frenar el cierre y generar una instancia de diálogo entre las partes: "La obligación de la provincia es sostener la paz social con algún tipo de medida para los trabajadores y hacia la compañía", afirmó el funcionario.

Cierra Fate
Cierra Fate

La decisión del Gobierno provincial llega en un momento en el que los trabajadores de FATE enfrentan una incertidumbre total sobre su futuro. Desde el Ministerio de Trabajo se ha convocado a una reunión urgente entre representantes de la empresa y los empleados para este miércoles, con el objetivo de abrir canales de negociación que permitan buscar soluciones viables. Además, funcionarios del Ministerio se hicieron presentes en la planta para evaluar la situación de primera mano y reiterar un mensaje claro: "Para el gobierno bonaerense, los empleados no son una planilla de Excel sino familias".

Correa también cuestionó los límites impuestos por la normativa conocida como "modernización laboral", particularmente en su artículo 20, al considerar que restringe las competencias de las provincias para actuar en conflictos laborales. 

La CGT ratifica paro general por la reforma laboral: "No hay libertad sin justicia social"
Lee también

Fuerte La CGT ratifica paro general por la reforma laboral: "No hay libertad sin justicia social"

En este contexto, la respuesta del secretario general del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA), Alejandro Crespo, fue contundente tras el anuncio de la conciliación obligatoria por parte del Gobierno bonaerense. En sus palabras: "Acaban desde la Provincia de Buenos Aires de colocar una conciliación obligatoria. Pero esto qué significa... Porque los trabajadores de neumáticos tenemos experiencia. La conciliación obligatoria no significa que tenemos una solución a nada. Significa que la empresa está actuando a partir de acá de manera ilegal porque tiene la orden de reabrir, de tener los puestos de trabajo en funcionamiento. Como eso no está ocurriendo, nos vamos a quedar los trabajadores de FATE acá hasta que eso ocurra".

Crisis en Fate: dirigentes sindicales y políticos confluyeron en la puerta de la fábrica, denuncian despidos y apuntan al modelo económico
Lee también

Cuestionamientos Crisis en Fate: dirigentes sindicales y políticos confluyeron en la puerta de la fábrica, denuncian despidos y apuntan al modelo económico

Crespo también hizo un llamado a no perder el foco: "A la vez decimos que en el marco en el que estamos, somos laburantes estamos defendiendo nuestros puestos de trabajo. Por lo tanto es evidente que la que está actuando de forma salvaje es la patronal y por eso se dicta esa conciliación obligatoria desde la provincia de Buenos Aires. A la vez tenemos una audiencia con Capital Humano que también la vamos a desarrollar", dijo y en los minutos siguientes también se confirmó la conciliación obligatoria por parte del ministerio de Sandra Pettovello

Alejandro Crespo Despidos masivos FATE Sandra Pettovello

Seguí leyendo

Últimas noticias
close ADS
10