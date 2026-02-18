FATE está que arde y ya dictan conciliación obligatoria: contundente respuesta de los trabajadores

En un contexto crítico para la industria nacional, el cierre de la histórica fábrica de neumáticos FATE, ubicada en Virreyes, partido de San Fernando, pone un manto de preocupación en la provincia de Buenos Aires. Con 83 años de historia y 920 trabajadores afectados por el anuncio del cese definitivo de sus actividades, la situación movilizó al Gobierno bonaerense, que busca evitar un impacto social y laboral aún mayor.

El ministro de Trabajo de la provincia, Walter Correa, confirmó que se están evaluando medidas concretas para intervenir en el conflicto. En diálogo con C5N, Correa señaló que la administración provincial no descarta la aplicación de la conciliación obligatoria como herramienta para frenar el cierre y generar una instancia de diálogo entre las partes: "La obligación de la provincia es sostener la paz social con algún tipo de medida para los trabajadores y hacia la compañía", afirmó el funcionario.

Cierra Fate

La decisión del Gobierno provincial llega en un momento en el que los trabajadores de FATE enfrentan una incertidumbre total sobre su futuro. Desde el Ministerio de Trabajo se ha convocado a una reunión urgente entre representantes de la empresa y los empleados para este miércoles, con el objetivo de abrir canales de negociación que permitan buscar soluciones viables. Además, funcionarios del Ministerio se hicieron presentes en la planta para evaluar la situación de primera mano y reiterar un mensaje claro: "Para el gobierno bonaerense, los empleados no son una planilla de Excel sino familias".

Correa también cuestionó los límites impuestos por la normativa conocida como "modernización laboral", particularmente en su artículo 20, al considerar que restringe las competencias de las provincias para actuar en conflictos laborales.

En este contexto, la respuesta del secretario general del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA), Alejandro Crespo, fue contundente tras el anuncio de la conciliación obligatoria por parte del Gobierno bonaerense. En sus palabras: "Acaban desde la Provincia de Buenos Aires de colocar una conciliación obligatoria. Pero esto qué significa... Porque los trabajadores de neumáticos tenemos experiencia. La conciliación obligatoria no significa que tenemos una solución a nada. Significa que la empresa está actuando a partir de acá de manera ilegal porque tiene la orden de reabrir, de tener los puestos de trabajo en funcionamiento. Como eso no está ocurriendo, nos vamos a quedar los trabajadores de FATE acá hasta que eso ocurra".

Crespo también hizo un llamado a no perder el foco: "A la vez decimos que en el marco en el que estamos, somos laburantes estamos defendiendo nuestros puestos de trabajo. Por lo tanto es evidente que la que está actuando de forma salvaje es la patronal y por eso se dicta esa conciliación obligatoria desde la provincia de Buenos Aires. A la vez tenemos una audiencia con Capital Humano que también la vamos a desarrollar", dijo y en los minutos siguientes también se confirmó la conciliación obligatoria por parte del ministerio de Sandra Pettovello.