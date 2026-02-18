El español Luzu vs Luzu TV: "No les he puesto una demanda billonaria porque no me apetece"

Lo que empezó como un descargo sobre identidad y confusión de marca terminó convertido en uno de los fenómenos virales de la semana. Un fragmento del streamer español Luzu criticando a Luzu TV se transformó rápidamente en material de meme, remix y debate digital. El recorte del video comenzó a circular primero en X (ex Twitter), donde aparecieron capturas con frases destacadas y comparaciones irónicas. En paralelo, TikTok amplificó la escena con ediciones, musicalizaciones y subtítulos exagerados que potenciaron el tono humorístico. En pocas horas, el cruce dejó de ser una crítica puntual para convertirse en contenido viral.

El navegador no soporta este contenido.

En el video, Luzu -nombre artístico de Borja Luzuriaga Vázquez- expresó su molestia por la confusión que, según él, se genera en redes cuando se menciona "Luzu" en referencia al canal de streaming argentino creado por Nicolás Occhiato. "Lo peor sabéis que es, que esta peña del podcast este de Argentina hacen un montón de huevadas y luego hay gente que se emputa con ellos y ponen un tuit en plan de ´qué triste la gente a la que le gusta Luzu, ¿sabes?´ y están hablando de ellos, pero habrá otros que creen que están hablando de mí, como tío, a mí dejadme en paz, no es mi culpa", se quejó durante un vivo.

Y agregó: "Sí, hay gente que les insulta, pero parece que me están insultándome a mí, ¿sabes? Yo soy propietario del nombre de Luzu desde hace muchísimo tiempo, pero No les he puesto una demanda billonaria, pues porque no me apetece. Mañana yo me mudo a un barrio que se llama Giorgio Armani, no puedo abrir una colonia que se llame Giorgio Armani, ¿entiendes? porque ya hay una que tiene ese nombre". El paralelismo con la marca italiana -mencionada como ejemplo- fue el combustible perfecto para la creatividad colectiva. En cuestión de minutos, la frase del "barrio que se llama Giorgio Armani" ya tenía versiones con cumbia de fondo.

También edits dramáticos y hasta montajes cinematográficos. Cabe destacar que Luzu TV, el canal de streaming, se llama así en honor a Villa Luzuriaga, el barrio natal de su creador, Nicolás Occhiato, situado en el partido de La Matanza, Buenos Aires. El nombre representa la esencia de sus orígenes, familia, amigos y valores personales. Esa aclaración -que muchos usuarios se encargaron de viralizar- agregó una nueva capa al debate: ¿confusión comercial o simple coincidencia cultural? Mientras algunos defendieron la trayectoria internacional del español, otros remarcaron que el proyecto argentino tiene una identidad territorial clara.

Borja Luzuriaga Vázquez, más conocido como luzugames, LuzuVlogs o simplemente como Luzu

Además, señalaron que la abreviatura "Luzu" funciona como guiño afectivo antes que como estrategia de marca global.Borja Luzuriaga Vázquez, más conocido como luzugames, LuzuVlogs o simplemente como Luzu, es un youtuber, vlogger y gamer español residente en Los Ángeles, Estados Unidos. Es uno de los perfiles más estables de Internet. Pese a llevar años en la industria, pocos momentos de flaqueza se le conocen e, incluso con todo el tiempo que ha pasado, se mantiene a tope, participando en eventos como la La Velada del Año organizada por Ibai Llanos.

LUZU TV es el canal de streaming por excelencia

Con millones de suscriptores en sus canales -LuzuVlogs (2,53 millones) y luzugames (11 millones)- y más de 4,9 millones de seguidores en Instagram, su comunidad trasciende plataformas y generaciones digitales. Estudió Comunicaciones Audiovisuales en la Universidad de Navarra antes de trabajar como distribuidor de películas. Se sentía atrapado en aquel empleo y decidió mudarse a Estados Unidos, donde realizó una maestría en la Universidad de California. Antes tuvo un canal llamado The Judge, hoy inexistente. En 2018 firmó para crear contenido exclusivo en Twitch y colaboró con figuras como ElRubius, Willyrex y Caspar Lee.