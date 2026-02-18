El fútbol como rehén del conflicto político: el paro de la CGT puso en jaque hasta el partido de Lanús por la Recopa

La crisis política escaló hasta el césped. Lo que debía ser una jornada con cuatro partidos del Torneo Apertura y el duelo internacional entre Lanús y Flamengo por la Recopa Sudamericana, quedó en suspenso por el paro general convocado por la CGT en rechazo a la reforma laboral. La posible paralización no responde a un problema deportivo sino gremial: la adhesión de la Unión Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles -que nuclea a los empleados de los clubes- vuelve prácticamente inviable la organización de los espectáculos. Sin personal administrativo, de control, mantenimiento y logística, no hay partido posible. Y sin transporte público, tampoco público.

Lanús recibirá al Flamengo de Brasil este jueves

El paro fue convocado para el mismo día en que Diputados debe tratar la reforma laboral. La confirmación final dependerá de lo que ocurra en el plenario de comisiones y de si el proyecto avanza hacia su votación. La consecuencia es inédita: la programación del fútbol argentino quedó subordinada a la dinámica parlamentaria. Los encuentros en riesgo son cuatro por el torneo local: Defensa y Justicia vs. Belgrano de Córdoba; San Lorenzo vs. Estudiantes de Río Cuarto; Instituto de Córdoba vs. Atlético Tucumán e Independiente Rivadavia vs. Independiente. A ellos se suma el compromiso internacional de Lanús ante Flamengo.

Cabe destacar que la suspensión del encuentro de ida por la Recopa Sudamericana no está confirmada porque la CONMEBOL suele priorizar la realización de sus competencias, incluso en contextos de conflicto interno, evaluando alternativas como jugar a puertas cerradas. Hasta el momento, la Asociación del Fútbol Argentino no emitió una comunicación oficial contundente. Desde la Liga Profesional admiten que los partidos "mantienen su programación original", aunque se analizan dos escenarios: postergación o disputa sin público. La falta de decisión expone un problema mayor: el fútbol argentino no tiene autonomía frente al conflicto político y sindical.

Represión en la última movilización de la CGT

Depende de la logística estatal, del transporte público y de la estructura laboral que ahora se declara en paro. La imagen es elocuente: estadios preparados, equipos concentrados y un calendario internacional que no espera, pero sin garantías operativas mínimas. El trasfondo es político. La CGT decidió parar como forma de protesta contra la reforma laboral. El oficialismo sostiene que se trata de una modernización necesaria; los gremios denuncian pérdida de derechos. En el medio, el fútbol -uno de los principales espectáculos populares del país- queda atrapado. De esta manera, mientras el Gobierno busca avanzar con cambios estructurales en el mundo del trabajo, una de las industrias culturales más importantes del país depende justamente de ese entramado laboral para funcionar.