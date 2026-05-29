Junio llega con otro mazazo al bolsillo: suben prepagas, transporte, combustibles, alquileres y colegios

El alivio que el Gobierno intentó mostrar tras el último dato de inflación duró poco. Apenas unos días después de que el INDEC informara un 2,6% en abril -el índice mensual más bajo en cinco meses-, junio llegará con una nueva ola de aumentos que volverá a golpear el bolsillo de millones de argentinos. Prepagas, transporte público, combustibles, alquileres, colegios privados, agua, peajes y hasta la VTV subirán de manera simultánea desde el próximo mes, en un escenario donde los salarios continúan corriendo muy por detrás de los gastos cotidianos.

Aumentan las prepagas

Uno de los incrementos más sensibles será el de las empresas de medicina prepaga. Las cuotas volverán a aumentar hasta un 2,9% en junio, acumulando casi un 10,5% en apenas los primeros cuatro meses del año y cerca de un 30% interanual. Swiss Medical, OSDE, Sancor Salud, Avalian y Accord Salud aplicarán subas del 2,6%, en línea con la inflación oficial, mientras que Omint llegará hasta el 2,9% dependiendo del plan. En algunos casos, además, también subirán los copagos.

Pero el impacto más visible volverá a sentirse en el transporte público, un gasto imposible de evitar para millones de trabajadores. Desde junio, viajar en colectivo y subte en el AMBA será nuevamente más caro. En la Provincia de Buenos Aires, el boleto mínimo superará los mil pesos y pasará de $968,57 a $1.015,06. En la Ciudad, el tramo básico llegará a $788,41. El subte tampoco quedará afuera de los ajustes: el viaje pasará de $1.490 a $1.558,54. Y como si eso fuera poco, el 15 de junio comenzará otra ronda de aumentos para las líneas nacionales que conectan el Conurbano con Capital Federal.

La explicación oficial vuelve a ser la misma: inflación más costos operativos. En la práctica, significa que cada baja parcial del IPC termina transformándose en una excusa para seguir ajustando tarifas. A la par del transporte, los combustibles volverán a subir entre un 2% y un 3,5%. Las petroleras justifican el incremento en la devaluación mensual del peso, el aumento logístico y la actualización de impuestos definidos por el Gobierno nacional.

Aumento de los alquileres.

El efecto dominó será inmediato: más presión sobre alimentos, distribución y precios generales de consumo. En el caso de los alquileres, el golpe será todavía más brutal para quienes continúan bajo contratos firmados con la vieja ley. Según el Índice de Contratos de Locación del Banco Central, las actualizaciones anuales de junio rondarán el 78%. Es decir, miles de inquilinos enfrentarán aumentos que prácticamente duplicarán el valor que venían pagando.

Mientras tanto, los contratos nuevos tampoco ofrecen alivio: los esquemas de actualización por inflación cada cuatro o seis meses consolidan incrementos permanentes y convierten a la vivienda en uno de los gastos más asfixiantes para la clase media. La educación privada también se encarecerá. En Provincia de Buenos Aires, las cuotas de los colegios subirán entre un 4% y un 5%, mientras que en la Ciudad el ajuste rondará el 5%.

El argumento oficial apunta al traslado parcial de las paritarias docentes, aunque las familias deberán absorber otro incremento en medio de una economía cada vez más restrictiva. A eso se sumarán nuevos aumentos en las tarifas de agua de AySA, que volverán a subir hasta un 3% mensual dentro del esquema de recomposición tarifaria impulsado por el Gobierno hasta agosto de 2026.

Hasta los peajes suben

Los peajes porteños también aumentarán un 4,6%, siguiendo la misma fórmula de inflación más 2% adicional. En algunos casos, cruzar las autopistas de la Ciudad en hora pico costará más de seis mil pesos para vehículos particulares. Y hasta la VTV llegará con nuevos valores: en Provincia y CABA la verificación para autos particulares rondará los 97 mil pesos finales, mientras que las multas por circular sin el trámite actualizado superan ya los 40 mil pesos.