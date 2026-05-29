Quiénes son los dos detenidos por el caso de grooming que mantiene en alerta a Independiente

Hace algunos años, Independiente quedó en el centro de la escena cuando estalló un escándalo por una serie de casos de abuso de menores en sus divisiones inferiores, una investigación que incluso escaló a otros ámbitos del fútbol argentino. Ahora, el club de Avellaneda vuelve a ser noticia por una grave denuncia vinculada a delitos contra menores.

En las últimas semanas, la institución anunció la presentación de una denuncia judicial tras detectar que tres jugadores de las divisiones infanto-juveniles fueron víctimas de grooming. El primer caso salió a la luz luego de que el padre de uno de los adolescentes alertara a un entrenador del club, lo que permitió activar rápidamente los protocolos internos y detectar otros dos episodios similares.

Independiente quedó en el centro de la escena cuando estalló un escándalo por una serie de casos de abuso de menores en sus divisiones inferiores

"Inmediatamente, se activó el protocolo pertinente y las autoridades del club recibieron a la familia en la sede social, junto con los responsables de las áreas correspondientes, y pusieron a su disposición toda la asistencia necesaria para preservar la salud psicofísica del menor", indicó Independiente en un comunicado difundido a través de sus redes sociales. "A partir de este hecho, se dio aviso a todas las áreas del club para extremar la atención sobre esta modalidad delictiva. El equipo interdisciplinario de Casa CAI detectó dos casos adicionales de características similares, lo que fue informado a las máximas autoridades", agregó la institución.

En las últimas horas, dos hombres fueron detenidos acusados de haber contactado a los jugadores a través de redes sociales. Los arrestados fueron identificados como Martín Eduardo Diez, de 41 años, y Gustavo Aníbal Bautista, de 52. Ambos están imputados por los delitos de "captación por medios tecnológicos de menor de edad con fines sexuales" y "corrupción de menores".

Mauro Szeta dio detalle de los detenidos

La causa quedó a cargo de la UFI N° 2 del Departamento Judicial Avellaneda-Lanús. El periodista Mauro Szeta reveló más detalles sobre los acusados a través de su cuenta de X: "Un detenido es profesor de Geografía y el otro, empleado del Ministerio de Salud", escribió junto a un video de los procedimientos. Además, precisó que "los capturó Cibercrimen de la Bonaerense en Vedia y en Villa Tesei".

Según la investigación, varios adolescentes que integran las divisiones inferiores del club mantuvieron conversaciones con distintas personas a través de redes sociales. En esos intercambios, los menores eran incitados a enviar imágenes íntimas a cambio de dinero. Los investigadores creen que los sospechosos se aprovecharon de una situación de vulnerabilidad, ya que muchos de los jóvenes viven en la pensión de la institución, lejos de sus familias.

La pesquisa avanzó a partir de capturas de pantalla, registros audiovisuales, comprobantes de transferencias bancarias y testimonios de familiares. Esos elementos permitieron orientar la investigación hacia los dos sospechosos detenidos.

Los allanamientos se realizaron en las localidades bonaerenses de Vedia y Villa Tesei, en operativos encabezados por la Dirección de Investigaciones de Cibercrimen, dependiente de la Superintendencia de Investigaciones de Delitos Complejos y Crimen Organizado. Durante los procedimientos, la Policía secuestró teléfonos celulares, cámaras fotográficas, tablets, notebooks y fotografías impresas con representaciones sexuales de menores, material que será incorporado a la investigación.