Quién es el mega millonario que habla sobre el "Anticristo" y se mudó a Argentina: el New York Times destapó la verdad

En un movimiento que despertó tanto curiosidad como preocupación, el magnate tecnológico Peter Thiel, conocido por su rol como presidente de Palantir Technologies y por sus posturas antidemocráticas y de derecha, decidió radicarse en Argentina. Su desembarco en el país, acompañado de reuniones con figuras clave del gobierno de Javier Milei, destapa que algo hay escondido detrás.

Thiel, quien amasa una fortuna a través de inversiones tecnológicas y su participación en empresas como PayPal y Facebook, tiene influencia que trasciende las finanzas y se extiende al ámbito político e ideológico.

Trump y Thiel

Según un reciente artículo del New York Times titulado "¿Por qué Peter Thiel se muda al fin del mundo?", el multimillonario estaría buscando un lugar en el mundo que lo aleje de la instalación de la inteligencia artificial sin regulaciones y el temor por una guerra nuclear, algo que atormenta a los ciudadanos estadounidenses. Pero no solo eso: también busca tomar distancia de una regulación en el estado de California que empezará a cobrar un impuesto del 5 por ciento sobre el patrimonio de los multimillonarios como él.

Desde su llegada a Buenos Aires en abril, Thiel mantiene un perfil público bajo, pero su agenda privada es bastante intensa. Según el New York Times, que Thiel abandonara sus mansiones en Los Ángeles y Miami "se debe en parte a la preocupación por el futuro de Estados Unidos y a sus creencias compartidas con el líder de derecha argentino". Esas creencias, que incluyen una profunda aversión al socialismo, los impuestos y las políticas progresistas calificadas despectivamente como "woke", lo acercan al presidente Milei, cuya ideología anarcocapitalista parece resonar con los ideales de Thiel.

El artículo del New York Times sobre Thiel en Argentina

El magnate no pierde tiempo en integrarse al círculo más cercano del poder: se reunió con Milei en la residencia presidencial de Olivos, además de mantener encuentros con ministros clave como Federico Sturzenegger, titular de Desregulación, y Luis "Toto" Caputo, ministro de Economía. Según el New York Times, "fue un anarcocapitalista quien conoció a otro anarcocapitalista que está dando vida a las cosas", declaró Milei sobre su reunión con Thiel.

El medio estadounidense contó que Thiel ya obtuvo una nueva mansión en el exclusivo Barrio Parque -vive al frente de Mirtha Legrand- para organizar eventos privados con influyentes economistas e intelectuales argentinos. En una de estas reuniones, según el New York Times para "debatir sobre la historia y la economía del país, antes de que la conversación derivara hacia el Anticristo, según tres personas familiarizadas con la reunión"; sobre esto, el medio destaca: "Algunos de los asistentes no sabían qué pensar de las reflexiones apocalípticas de su anfitrión sobre una entidad que, según había advertido en sus conferencias, podría establecer un gobierno mundial totalitario, pero escucharon con atención".

Peter Thiel con el gabinete económico argentino

Estas inquietudes no son nuevas en el discurso del magnate. En diversas ocasiones ha expresado su temor por un colapso global que podría ser causado tanto por conflictos bélicos como por la inteligencia artificial descontrolada. En este contexto, Argentina parece haberse convertido para él en una suerte de refugio ante lo que percibe como amenazas inminentes. De hecho, según el medio de comunicación yankee, Peter Thiel también adquirió "un búnker para protegerse de un apocalipsis nuclear" nada más y nada menos que en Punta del Este.