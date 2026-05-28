Apareció el video que demuestra que Agostina Vega, la nena desaparecida, estaba con Claudio Gabriel Barrelier

La provincia de Córdoba está conmocionada. La desaparición de Agostina Vega, una adolescente de 14 años que falta de su casa desde el pasado sábado, hoy, jueves 28 de mayo, todavía conmueve y la incertidumbre y el dolor se apoderan de su familia, mientras las autoridades trabajan contrarreloj para esclarecer el caso.

En medio de esta tragedia, Melisa Heredia, mamá de Agostina, expresó públicamente su desesperación con palabras que fueron dirigidas directamente a Claudio Gabriel Barrelier, el principal sospechoso y único detenido en la causa.

Claudio Gabriel Barrelier

Melisa lanzó un mensaje desgarrador al detenido: "Claudio, por favor, te pido por mi hija. No te hicimos nada. ¿Quién la tiene? ¿A quién se la diste? Deciles que me la devuelvan, que no le hagan daño. Cuidamela", imploró en declaraciones a Cadena 3.

La última vez que se vio a Agostina fue el sábado por la noche. Según relató su madre, la adolescente le había dicho que iría a la rotisería de su abuelo, ubicado junto a la vivienda familiar en el barrio General Mosconi. Sin embargo, nunca llegó a ese lugar. En cambio, tomó un remís con destino al barrio Cofico, donde se habría encontrado con Barrelier .

Alerta Sofía para Agostina Vega

Las cámaras de seguridad de una inmobiliaria ubicada frente al domicilio del sospechoso captaron imágenes inquietantes: a las 22.50 del sábado, se ve claramente a Agostina ingresando a la vivienda de Barrelier , lo que contradice la declaración inicial del detenido, quien había afirmado que Agostina no había llegado a su casa. Fue este punto el que dio un volantazo en la causa porque Barelier primeramente había manifestado no saber dónde estaba la adolescente.

Claudio Gabriel Barrelier, de 33 años, es conocido por la familia de Agostina y mantenía una relación sexoafectiva aunque no estable con Melisa Heredia. Según la madre de la menor, incluso habían compartido momentos juntos ese mismo sábado en un cumpleaños. "No me esperaba que me hiciera cosas, que me mintiera, porque éramos amigos", expresó Melisa.

El historial del detenido añade un componente perturbador al caso: según el abogado Gustavo Vaca, Barrelier tiene antecedentes penales por privación ilegítima de la libertad hacia una expareja, amenazas y hurto lo que refuerza las sospechas sobre su posible implicación en la desaparición de Agostina.

Melisa está convencida de que Barrelier sabe algo más: "Sé que él sabe quién la tiene. Que me la devuelva. La gente que está con él, devuélvanme a mi hija . No les hizo nada", reclamó desesperada. Además, señaló que el detenido habría influido en su hija para llevarla hasta el barrio Cofico: "De alguna forma él manipuló a mi hija para que vaya hasta esa intersección, porque es cerca de su domicilio".

Agostina Vega - Claudio Gabriel Barrelier

En un intento por esclarecer los hechos y localizar a Agostina, el fiscal Raúl Garzón ordenó este miércoles un allanamiento en la casa de Barrelier bajo la carátula de privación ilegítima de la libertad . El análisis de las cámaras y otros elementos encontrados en el lugar podría ser clave para determinar qué ocurrió con la adolescente.

El abogado Gustavo Vaca explicó que las imágenes obtenidas hasta ahora muestran a Agostina entrando a la vivienda del sospechoso con aparente tranquilidad, lo cual se explica por el vínculo previo entre ambos. Sin embargo, aclaró que esa relación no era lo suficientemente cercana como para justificar que la menor se quedara sola con él. Según Vaca, "Barrelier no actuó solo", lo que abre interrogantes sobre posibles cómplices.

Claudio Gabriel Barrelier

Mientras tanto, Melisa Heredia no pierde las esperanzas de recuperar a Agostina Vega con vida y reitera su pedido para quienes puedan tener información sobre su paradero: "Arréglensela con su familia; mi hija no tiene nada que ver. Que me devuelvan a mi hija, es lo único que pido".