Cachete Sierra confirmó su separación de Fiorella Giménez: "Hay tanto amor que uno siempre intenta"

La historia de amor entre Agustín "Cachete" Sierra y Fiorella Giménez volvió a entrar en zona de turbulencia. Después de cinco años marcados por el amor, las reconciliaciones y las segundas oportunidades, el actor confirmó que atraviesa una nueva separación de la bailarina, aunque dejó en claro que el vínculo emocional entre ambos sigue intacto.

La noticia se conoció en la emisión de Sálvese quien pueda (América TV), cuando Majo Martino adelantó que un famoso actor estaba separado de su pareja "después de muchísimas idas y vueltas". Minutos más tarde reveló que se trataba del ex Casi Ángeles y Fiorella Giménez, quienes en el último tiempo habían apostado fuerte por la convivencia. En una entrevista con el programa, Cachete se mostró visiblemente conmovido al hablar de la situación sentimental que atraviesa. "Estamos en un momento difícil, pero bien, con mucho amor, trabajándolo, hablando. Nos queremos mucho y se nota. Lo intentamos mucho y lo seguimos haciendo", expresó.

Lejos de alimentar polémicas o conflictos, el actor dejó claro que el vínculo sigue siendo afectuoso. "Nos queremos mucho y los dos queremos lo mejor para cada uno", sostuvo. Sin embargo, reconoció que el desgaste cotidiano terminó golpeando a la relación: "Hay tanto amor que uno siempre intenta, pero bueno, después en el día a día a veces las cosas quizás no se dan como uno quiere". Cuando le preguntaron si cree posible superar la crisis, eligió la sinceridad antes que una respuesta optimista. "No lo sé, la verdad. En este momento es medio triste y doloroso", admitió.

La relación entre Cachete y Fiorella comenzó en 2021, cuando compartieron pista en Showmatch: La Academia. La química fue inmediata y rápidamente pasaron de compañeros de baile a una de las parejas más queridas del ambiente artístico. Tras un año y medio juntos, en 2023 decidieron separarse en buenos términos, aunque nunca lograron cortar del todo el vínculo. El amor volvió a acercarlos y a mediados de 2025 confirmaron la reconciliación. Esta vez fueron por más: convivieron y apostaron a una nueva etapa más madura. Pero la experiencia terminó siendo más compleja de lo imaginado.

Cachete Sierra y Fiorella Giménez

Días atrás, la propia Fiorella había dado señales de crisis desde sus redes sociales. En un video de TikTok contó que estaba preparándose para "una cita", lo que despertó dudas entre sus seguidores. Después aclaró que el encuentro era justamente con Cachete y reveló que ambos estaban atravesando "situaciones complejas", motivo por el cual decidieron intentar reconstruir la relación desde otro lugar.

Cachete Sierra y Fiorella Giménez

Además, la bailarina contó que actualmente realiza tratamiento psicológico, un proceso personal que también impactó en el presente de la pareja. A pesar de la distancia, tanto Sierra como Giménez dejaron en claro que el cariño sigue intacto. De hecho, el actor ya había hablado tiempo atrás sobre el profundo vínculo que mantienen incluso en los momentos más difíciles. "La quise mucho, la quiero todavía, obviamente. Nosotros nos dijimos todo lo que nos teníamos que decir", había confesado en una entrevista con LAM. "Siempre que hablamos fue más sanador aún porque terminamos queriéndonos mucho y amándonos", agregó en aquel entonces.