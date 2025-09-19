Errático, Milei defendió su política económica: "Si ustedes se tiran de un piso 50 se van a estrellar"

El presidente Javier Milei regresó este viernes a Córdoba para formalizar la campaña nacional de La Libertad Avanza, en un acto que tuvo lugar en el auditorio Juan Bautista Alberdi de la Bolsa de Comercio de Córdoba, con motivo del 125° aniversario de la institución.

La provincia que le otorgó el 74% de los votos en el balotaje presidencial se convirtió nuevamente en el escenario para sus declaraciones polémicas en un contexto para nada favorable del país con un dólar y un riesgo país disparados, tres derrotas en el Congreso en una sola semana y la derrota en la provincia de Buenos Aires que todavía pesa y duele al espacio político de las fuerzas del cielo.

Milei disertó en la Bolsa de Comercio Córdoba

En su discurso, Milei recurrió a una referencia llamativa: un video viral protagonizado por el actor Alfredo Casero en 2018, durante el gobierno de Mauricio Macri. En aquella ocasión, Casero utilizó la metáfora de una familia que exigía flan mientras su casa estaba en llamas para criticar los reclamos de la oposición hacia el Ejecutivo. El presidente decidió traer ese ejemplo al presente, comparándolo con la situación política actual.

"Por eso era tan genial el ejemplo ese que había hecho Alfredo Casero con flan, ¿no? O sea, se le había terminado de quemar la casa y gritaba que quería flan", dijo Milei, agregando: "Bueno, pareciera que la política argentina está empecinada en eso : ¡Quiero flan! Vamos a tener que hacerlo".

Otra comparación peculiar surgió cuando Milei intentó defender sus políticas económicas. "Es como querer negar la ley de la gravedad. La ley de la gravedad no es cruel. Pero si ustedes se tiran de un piso 50 se van a estrellar , pero a nadie se le ocurre andar diciendo que la ley de gravedad es cruel", afirmó el mandatario.

Milei insistió en que su administración logró revertir la crisis económica y aseguró que "la economía tocó fondo en abril de 2024" y desde entonces comenzó a expandirse. Sin embargo, sus declaraciones contrastan con un panorama social marcado por el aumento de la desigualdad y el impacto del ajuste sobre los sectores históricamente vulnerados.

El presidente de las fuerzas del cielo también dedicó parte de su discurso a hablar sobre la inflación. Según Milei, desde hace cuatro meses la inflación se desacelera "entre 1,5 y 2 por ciento" mensual y pronosticó que para mediados del próximo año será " solo una mala historia ". Además, Milei criticó a quienes advertían que sus políticas no lograrían reducir la inflación y afirmó que su gobierno había sacado "a 12 millones de argentinos de la pobreza".

Fiel a su estilo combativo, Milei no perdió oportunidad para cargar contra la oposición política. En particular, arremetió contra Juan Schiaretti por proponer un aumento del gasto público que, según él, implicaría elevar el déficit fiscal en siete puntos: "¿Con qué lo vamos a financiar?", se preguntó el presidente, sugiriendo que una medida así llevaría el IVA al 42 por ciento.

Juan Schiaretti

Fiel a su estilo, Javier Milei acusó al arco opositor de tener como única propuesta "destruir" y calificó al kirchnerismo: "Ya hemos visto quién está al frente, hemos visto a los forajidos". Milei defendió su modelo económico al afirmar que se logró implementar "un ajuste expansivo" al reducir lo que llamó "Estado parasitario".