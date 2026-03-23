Escándalo en las alturas: las facturas de los vuelos de Adorni a Punta del Este están plagadas de inconsistencias

La trama de los vuelos privados del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, toma un giro explosivo tras la aparición de nuevas facturas que dejan al descubierto un enredo de contradicciones e irregularidades. En el centro del escándalo: un viaje a Punta del Este que ahora tiene más preguntas que respuestas.

El nuevo documento que sacude esta polémica fue emitido el 9 de marzo por el broker aeronáutico Agustín Ismel Issin, conocido en el sector por manejar paquetes de vuelos privados; la factura, dirigida al periodista Marcelo Grandio, detalla un vuelo fechado para el 17 de febrero de 2026 en el tramo Punta del Este (PDP) - San Fernando (FDO). El costo: 3.000 dólares. Sin embargo, este monto es significativamente menor al del trayecto inicial de ida, que ascendió a 4.830 dólares.

Manuel Adorni junto a su esposa, Bettina Angeletti, en la gira de Milei por Estados Unidos

¿Por qué esta diferencia de 1.830 dólares entre ambos vuelos? En el sector aeronáutico ya se especula que este comprobante podría haber sido emitido como una maniobra para calmar las aguas luego de que el caso estallara en todos los medios de comunicación. La fecha del documento coincide sospechosamente con el día en que el escándalo se convirtió en tema de dominio público.

Pero... ¡esto no es todo! Otra factura, fechada el 9 de febrero y emitida por AlphaCentauri, detalla un paquete de diez vuelos por un total de 42.250 dólares. En ese paquete estaría incluido el tramo de regreso de Adorni. El intermediario figura como "Issin Hansen", con un CUIT uruguayo y domicilio en Punta del Este, aunque en la nueva factura aparece únicamente como "Agustín Ismel Issin". ¿Por qué este cambio en la identificación?

El comprobante de pago que demuestra que Adorni viajó a Punta del Este

Aquí entra en el juego Marcelo Grandio, amigo cercano de Adorni y figura central en esta historia, que no hace más que alimentar las sospechas con sus declaraciones erráticas. Primero aseguró que " Manu lo pagó ". Luego dijo que los costos se habían dividido entre ambos. Finalmente, en un giro inesperado, afirmó en un fallido que Adorni usó "plata del Estado" para cubrir los gastos del viaje.

Grandio insiste en que cuenta con documentación que respalda sus dichos, pero hasta ahora no presenta ni una sola prueba concreta. Mientras tanto, el jefe de Gabinete sostiene que todo fue un gasto personal, aunque tampoco ha mostrado comprobantes que respalden esta versión.

Manuel Adorni y Marcelo Grandio

La investigación también pone en el foco a Jag Aviation, la empresa en la que Issin es socio junto a Jaquelina Edna Lowndes. Según los registros, esta firma se dedica a la comercialización de vuelos privados y cuenta con un Honda Jet matrícula LV-HWA, el mismo avión utilizado para el traslado de Adorni .

Un video difundido recientemente muestra al personal de Jag Aviation acompañando a los pasajeros hasta el avión en el aeropuerto de San Fernando. Este detalle no hace más que reforzar la conexión entre la empresa y los polémicos vuelos del jefe de Gabinete.

La investigación judicial sobre los vuelos privados del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó una nueva factura que vuelve a poner el foco en su regreso desde Punta del Este y en el rol de su amigo, el periodista Marcelo Grandio.



El comprobante, fechado el 9 de marzo, fue... pic.twitter.com/LteIHamNCe — TN - Todo Noticias (@todonoticias) March 23, 2026

El juez federal Ariel Lijo, quien lleva adelante la causa, ya solicitó toda la documentación relacionada con los vuelos, incluyendo registros y grabaciones de cámaras en los aeropuertos implicados. Sin embargo, varias compañías advierten que no conservan imágenes por más de 30 días, lo que podría dificultar aún más la investigación.

Los vínculos entre Manuel Adorni, Marcelo Grandio e Agustín Ismel Issin están siendo analizados minuciosamente, y las versiones contradictorias no hacen más que complicar el panorama para los involucrados. En el sector político y mediático ya se habla de una "red de favores" que podría implicar un uso indebido de fondos públicos o, mínimamente, una gestión poco transparente de recursos privados.