"Con el peronismo no alcanza": Sola arremete contra la reforma laboral y llama a un frente más amplio

La realidad social, económica y política de los y las trabajadoras argentinas ya no da para más y ya se empiezan a dilucidar algunas propuestas para el futuro que se viene con un país completamente tomado por La Libertad Avanza. Es en ese contexto que el secretario general de la CGT, Jorge Sola, habló contundentemente tras la aprobación de la reforma laboral. Con un tono crítico hacia el Gobierno y el Congreso, Sola reafirmó la postura combativa del sindicalismo y planteó la necesidad de un cambio profundo en el escenario político de cara al futuro.

"Es extraño el momento social que atraviesa el país", señaló Sola, advirtiendo sobre un clima de malestar que, según su visión, requiere una conducción clara: "Alguien tiene que canalizar el malhumor social", afirmó, dejando en claro que la central obrera no permanecerá en silencio ante las medidas perjudiciales para los trabajadores.

Jorge Sola

La CGT, bajo su liderazgo, ya trazó una hoja de ruta para enfrentar esta situación: "La solución gremial es oponernos como hacemos y lo hemos hecho", enfatizó. En este sentido, Sola confirmó que la organización continuará con sus actividades de protesta y que ya iniciaron acciones legales contra la reforma laboral: "Estamos con un recurso de amparo solicitado".

El dirigente no escatimó críticas hacia los legisladores que aprobaron la reforma: "La responsabilidad política era de legisladores y legisladoras que se desentendieron del mandato que le dio la gente", disparó contundente y, aunque reconoció que el sindicalismo no se opone a los cambios necesarios, marcó una línea roja ante lo que considera una iniciativa regresiva: "No le escapamos a la modernización laboral, pero esta ley no lo es".

A pesar de las tensiones, Sola destacó el compromiso institucional de la CGT en defensa de los trabajadores, independientemente del signo político del Gobierno: " Nosotros tenemos una responsabilidad gremial, más allá de quién nos gobierne ", subrayó.

El referente de la central obrera no esquivó el tema de las próximas elecciones de 2027 y en un giro hacia lo electoral, Sola puso sobre la mesa un diagnóstico inquietante para el peronismo: " Hoy con el peronismo no alcanza ". Según Sola es más bien necesario construir un proyecto político que recupere la confianza y la esperanza de la ciudadanía: "Hay que construir un proyecto político que vuelva a emocionar a la gente", afirmó.

Javier Milei

La propuesta de Sola incluye la conformación de un frente más amplio que trascienda las fronteras del peronismo: "Lo que tiene que suceder es un enorme frente", aseguró, sugiriendo incluso la inclusión de sectores del radicalismo: " En el radicalismo hay un montón de gente que coincide con nosotros ".

Sin embargo, Sola fue tajante al rechazar las discusiones sobre posibles candidaturas antes de definir un proyecto sólido: "No podemos empezar por los nombres antes que por el proyecto", insistió y lanzó un mensaje claro hacia las filas opositoras: " Hay que dejar de hacer catarsis permanente ".

Última manifestación de la CGT contra la reforma laboral

Así las cosas, Jorge Sola secretario general de la CGT dejó en evidencia dos cosas. Por un lado, la urgencia de la organización sindical frente a las políticas del gobierno de Javier Milei y, por otro lado, la visión estratégica para reorganizar las fuerzas opositoras con miras a 2027 en un momento en el que nadie parece querer agarrar la papa caliente que es el peronismo en la era de la vuelta de la ultraderecha.