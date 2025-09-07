Escándalo por los pasaportes defectuosos: el Gobierno otra vez bajo la lupa por fallas de seguridad en documentos oficiales

El Gobierno de Javier Milei quedó envuelto en un nuevo escándalo institucional tras la confirmación de fallas en la fabricación de miles de pasaportes argentinos. Aunque desde Casa Rosada estiman que se trata de entre "5.000 y 6.000″ documentos, un correo oficial enviado por el Consulado en San Pablo reveló que las libretas comprometidas pertenecen a rangos de numeración que abarcan más de 200.000 pasaportes. Según la comunicación diplomática, las series AAL314778 hasta AAL346228, AAL400000 hasta AAL607599 y AAL616000 hasta AAL620088 podrían estar "aleatoriamente comprometidas".

RENAPER solicita devolución de miles de pasaportes argentinos

El Registro Nacional de las Personas (RENAPER) admitió que no tiene forma de identificar cuáles presentan imperfecciones y pidió a todos los ciudadanos comprendidos en esos números que devuelvan sus documentos para ser verificados. La situación no es menor: se trata de documentación sensible que garantiza la identidad y la libre circulación. "La falta de previsión y capacidad de los funcionarios del gobierno nacional han generado una situación de enorme gravedad", advirtió el diputado socialista Esteban Paulón en diálogo con Infobae, quien junto a su compañera Mónica Fein presentó un pedido de informes en la Cámara de Diputados.

Allí exigen detalles sobre cómo se detectó la anomalía, cuáles son los riesgos para quienes residen en el exterior y qué medidas tomará el Ejecutivo para garantizar reposiciones rápidas. La explicación oficial apunta a una "tinta negra de seguridad" defectuosa suministrada por una empresa alemana, proveedora de los equipos desde hace 12 años. "Una vez registrada, las partidas afectadas fueron retiradas y se aplicaron todos los protocolos correspondientes", defendieron en Casa Rosada. Sin embargo, en la práctica miles de argentinos quedaron con documentos bajo sospecha, a la espera de reposiciones que pueden demorar semanas o meses.

El periodista Bruno Bimbi, uno de los primeros en difundir el problema, denunció que tras devolver su pasaporte en Brasil nadie supo darle plazos concretos: "Me dijeron que pueden ser semanas o meses porque son miles de pasaportes mal hechos. Además, el pasaporte argentino me costó R$ 935,55 (unos $243.000), mientras que el español apenas R$ 190 ($48.000). Una locura todo". Desde el oficialismo intentaron minimizar el impacto. "Nadie se quedó sin pasaporte", aseguraron fuentes oficiales, explicando que en controles migratorios los documentos observados son autorizados a seguir usándose hasta que se emita una nueva libreta.

El furioso descargo de Esteban Paulón

Pero la oposición insiste en que la situación deja en un limbo a miles de ciudadanos, especialmente los que viven en el exterior y dependen de la documentación para viajar, estudiar o trabajar. La crisis escaló en redes sociales cuando Bimbi responsabilizó directamente al Ejecutivo: "Francos se defiende del escándalo de los pasaportes diciendo que la empresa proveedora de la tinta es la misma desde hace 12 años. Si en 12 años no hubo problemas y ahora imprimieron mal 200.000 pasaportes y los repartieron sin darse cuenta, ¿qué cambió? El Gobierno cambió. Echaron empleados públicos capacitados, recortaron fondos, eliminaron controles... Todo lo rompen.

Y agregó, contundente: "Inclusive lo que funcionaba bien". En la misma línea y por la misma vía, Paulón fue categórico: "Elevamos un pedido de informe sobre un hecho gravísimo: miles de pasaportes argentinos deberán devolverse por fallas de seguridad en su fabricación. Estamos hablando de documentación sensible, con impacto directo en derechos básicos como viajar, estudiar o trabajar en el exterior. ¿Qué pasó en la licitación y en la producción? ¿Quiénes son los responsables? ¿Qué medidas se tomaron para garantizar que esto no vuelva a ocurrir? Una falla así no se tapa con comunicados. Requiere transparencia, explicaciones urgentes y responsabilidades claras".

El periodista Bruno Bimbi, contundente contra el Gobierno

En lugar de brindar certezas, la administración Milei volvió a refugiarse en mensajes contradictorios: relativizó el número de afectados, aseguró que el problema "ya está resuelto" y, al mismo tiempo, pidió la devolución masiva de documentos en todo el mundo. Una combinación de improvisación, falta de control y negligencia que expone a miles de argentinos a quedar indocumentados en aeropuertos extranjeros.