Escándalo salarial en el Senado: tras un acuerdo paritario, los senadores cobrarán más de 9,5 millones de pesos mensuales

Mientras millones de argentinos enfrentan una crisis económica asfixiante, el Senado de la Nación volvió a ubicarse en el centro de la polémica por un aumento escandaloso en las dietas de sus miembros. A partir de un nuevo acuerdo paritario cerrado este martes entre los gremios legislativos y los presidentes de ambas Cámaras, Martín Menem (Diputados) y Victoria Villarruel (Senado), los senadores pasarán a cobrar más de 9,5 millones de pesos mensuales, gracias a un mecanismo de "enganche" automático que ellos mismos aprobaron hace apenas dos meses.

Victoria Villarruel en el Senado

El incremento fue posible por la suba salarial del 1,3% para marzo, abril y mayo acordada para los trabajadores del Congreso, pero que impacta directamente en los bolsillos de los legisladores debido a una resolución votada a mano alzada y sin debate en abril, que ató las actualizaciones de sus dietas a las paritarias del personal legislativo. Una maniobra que, aunque revestida de formalidad, fue deliberadamente diseñada para aumentarse el sueldo sin tener que asumir el costo político de una votación pública.

Pese a que la vicepresidenta Villarruel intentó frenar, aunque sin mucho esfuerzo, este despropósito en diciembre pasado —cuando propuso congelar las dietas hasta 2025 y romper el enganche paritario— no logró consenso político en el Senado. Incluso con el respaldo de un pequeño grupo de aliados, no pudo imponer el tema en el recinto, donde la prioridad ese día era expulsar al senador Edgardo Kueider. A partir de entonces, la suerte quedó echada: al no modificarse el régimen antes del cierre de liquidación de abril, el aumento quedó activado.

Lo más grave del caso es que esta situación no es producto de una distorsión inesperada, sino de una estrategia premeditada y acordada por los bloques mayoritarios, incluidos los dialoguistas que responden a La Libertad Avanza, el PRO, la UCR, Las Provincias Unidas y el Frente Renovador de la Concordia. Todos avalaron, explícita o implícitamente, que los senadores se beneficien con cifras millonarias mientras el resto del país enfrenta ajustes brutales.

Martín Menem.

Pero la reacción no tardó en llegar. El dirigente social Juan Grabois calificó como "hijos de puta" a los senadores que convalidaron el aumento, y los acusó de estar más preocupados por conservar sus privilegios que por representar a la ciudadanía. "Con honrosas excepciones, son unos hijos de puta que solo se preocupan por reproducir, retener y ampliar sus privilegios", escribió en su cuenta de X, y agregó que además del "fijo" de 9,5 millones, varios senadores cobran un "variable" por cada "valija" recibida para aprobar las leyes del oficialismo.

El silencio de gran parte del arco político sobre este nuevo privilegio parlamentario resulta aún más obsceno en un contexto de ajuste feroz, donde se recortan jubilaciones, se despiden empleados públicos, se licúan los ingresos de los trabajadores y se destruye el presupuesto de áreas sensibles como salud, educación y discapacidad. A contramano del discurso de "casta" que supuestamente vino a erradicar, el Congreso —con la venia de Menem y Villarruel— consolida un sistema que preserva sus propios privilegios mientras exige sacrificios al resto de la población.

Las dietas de los senadores cada vez más altas

El incremento en las dietas no es un error administrativo ni una consecuencia imprevista: es una muestra más de cómo los legisladores, protegidos por las formas y los acuerdos de pasillo, operan para su propio beneficio en la oscuridad del Palacio Legislativo. Mientras la crisis golpea, ellos cobran más.