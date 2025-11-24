Estados Unidos declara terrorista al Cártel de los Soles y eleva la presión contra el régimen de Maduro

En una decisión que marcó un punto de inflexión en la política estadounidense hacia Venezuela, la administración del presidente Donald Trump anunció este lunes la inclusión del Cártel de los Soles en la lista de Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO), una medida que intensifica la ofensiva diplomática, financiera y militar contra el régimen de Nicolás Maduro. El comunicado oficial no deja lugar a ambigüedades y fue contundente: "El Departamento de Estado nombra al Cártel de los Soles como Organización Terrorista Extranjera (OTE) a partir del 24 de noviembre de 2025", señala el texto.

Washington sostiene que la estructura criminal "corrompió el ejército, la inteligencia, la legislatura y el poder judicial de Venezuela", y que está "liderada por Maduro y otros altos funcionarios de su régimen ilegítimo". El mensaje insiste en que "ni Maduro ni sus secuaces representan al gobierno legítimo de Venezuela" y que el cartel, junto con otras OTE como el Tren de Aragua y el Cártel de Sinaloa, "es responsable de la violencia terrorista en todo el hemisferio, así como del tráfico de drogas hacia Estados Unidos y Europa".

La designación como organización terrorista coloca a la red que opera dentro del aparato estatal venezolano en la misma categoría que grupos armados y organizaciones criminales globales. Este cambio habilita una batería ampliada de herramientas legales para perseguir, sancionar y aislar financieramente al régimen chavista. La FTO permite congelar activos, iniciar acciones penales contra quienes colaboren con la organización e intensificar la presión sobre bancos, empresas y aliados políticos de Caracas.

Estados Unidos duplicó recientemente la recompensa por su captura, elevándola a 50 millones de dólares.

El secretario de Estado, Marco Rubio, reforzó el mensaje: el Cártel de los Soles "es responsable de violencia terrorista en todo el hemisferio". La dictadura venezolana, por su parte, volvió a rechazar cualquier acusación de narcotráfico y asegura que Estados Unidos no tiene pruebas públicas que vinculen a sus funcionarios con estas redes. Pero la declaración no surge en un vacío geopolítico: coincide con un despliegue militar estadounidense sin precedentes recientes en el Caribe.

El portaviones USS Gerald R. Ford, acompañado por más de una decena de buques, aviones de combate y 12.000 efectivos, encabeza una ofensiva marítima que desde septiembre dejó más de 80 muertos y 21 embarcaciones hundidas por presunta actividad de narcotráfico. Expertos consultados por agencias internacionales coinciden en que la designación FTO "abre nuevas opciones" para Washington.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, definió la medida como una que brinda "toda una gama de alternativas legales", sugiriendo que el cambio podría servir de soporte jurídico para operaciones militares puntuales contra infraestructura vinculada al cartel, especialmente fuera de zonas urbanas. En el plano económico, la decisión amenaza con profundizar la crisis venezolana.

Con hiperinflación, caída histórica de ingresos y un embargo petrolero que ya limita sus exportaciones, Venezuela podría verse obligada a vender crudo con fuertes descuentos. Analistas citados por AFP consideran que la nueva calificación dificultará aún más las operaciones financieras del régimen, restringiendo su capacidad de maniobra. A pesar del impacto potencial, Maduro insiste en minimizar la decisión y asegura que no se dejará "intimidar".

Sin embargo, su margen internacional es cada vez menor: Estados Unidos duplicó recientemente la recompensa por su captura, elevándola a 50 millones de dólares. La declaración no implica un ataque inminente, pero incrementa los costos y riesgos para cualquier actor que mantenga vínculos financieros o logísticos con Caracas. Washington podrá ahora bloquear propiedades, perseguir recursos y coordinar acciones con otros países para estrechar aún más el cerco sobre el régimen.

Analistas como el profesor Alexis Alzuru advierten que, mientras no se produzca una fractura interna en las Fuerzas Armadas venezolanas, las posibilidades de una negociación política entre Washington y Caracas seguirán siendo remotas. Pero también reconocen que el endurecimiento podría funcionar como una etapa previa a un eventual diálogo, dependiendo de cómo evolucionen los intereses estratégicos en la región. En el corto plazo, lo único claro es que la designación terrorista formaliza el mayor nivel de presión internacional sobre el chavismo en años. Una presión que busca, por vía legal, financiera y militar, cercar a Maduro.