Esteban Paulón y la verdad sobre las noticias falsas que aparecieron tras su denuncia por el caso $Libra

El diputado del Partido Socialista Esteban Paulón se convirtió en una de las voces más firmes respecto a las investigaciones en el gobierno de Javier Milei pero, como todo aquel que osa cuestionar al gobierno de La Libertad Avanza, no es gratis. En una profunda charla con BigBang , el legislador comparte su visión sobre temas clave que atraviesan la coyuntura nacional, como la desaparición del periodista David Cantarino, la crisis de la narrativa "anticasta" del gobierno de las fuerzas del cielo, la polémica causa $Libra y las campañas de difamación que buscan desacreditarlo.

En vísperas de un nuevo Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, Paulón reflexiona sobre el estado de actual desaparición de Cantarino: "Preocupa porque hace algunos días que está desaparecido, su celular no tiene actividad y su esposa no conoce su paradero. Lo que se impone es reclamar su aparición rápidamente y exigir a las autoridades que se ocupen de rastrear y buscar todos los elementos que puedan explicar su desaparición. Estuve en contacto el fin de semana con la esposa , para ver si podemos acompañarla o si un abogado de nuestro equipo puede acompañarla a ratificar la denuncia en la fiscalía. Muchas veces lo primero que surge es dudar de la propia víctima. Para una persona que tiene una exposición pública, que ha tenido posiciones públicas en general bastante claras y combativas en relación no solo al gobierno, sino a ciertas situaciones del poder, es importante que las autoridades hagan su trabajo y que ojalá aparezca muy pronto y nos quedemos todos tranquilos".

Esteban Paulón

Es en este contexto que el diputado no duda en señalar el contexto político actual: "(Este 24 de marzo) llega en un proceso donde el gobierno nacional, las distintas vertientes del gobierno nacional, porque no es solamente el ejecutivo actual, sino también todo el sector que se sumó al proyecto del gobierno de la mano de la vicepresidenta Victoria Villarruel, tiene una narrativa que es negacionista, que disputa y cuestiona desde los 30.000 detenidos desaparecidos hasta la labor de las organizaciones y los organismos de derechos humanos".

Paulón subraya que, a pesar del discurso oficialista, "la democracia sigue siendo para la mayoría de los argentinos el mejor sistema para vivir. La gente cree que los militares deben ser juzgados y está en desacuerdo con un posible indulto". Sin embargo, advierte: "Ni siquiera en la época del menemismo, donde claramente había una idea de una reconciliación nacional, por eso los indultos, por eso algunas otras medidas que se tomaron, las leyes de reparación histórica, nunca los sectores negacionistas habían tenido tanta incidencia en la agenda pública y es en ese contexto en el que llegamos a este 24 de marzo".

Javier Milei y Victoria Villarruel

El derrumbe del discurso "anticasta"

El escándalo con el Jefe de Gobierno Manuel Adorni, que empezó con el descubrimiento de que había llevado su esposa Bettina Angeletti en el avión presidencial y que terminó destapando un posible caso de enriquecimiento ilícito fue un punto de inflexión para el discurso del gobierno libertario. Paulón lo analiza con contundencia: "La verdad es que la realidad argentina no nos da respiro. Estamos en un momento donde aparecen grietas en relación a una narrativa exageradamente anticasta, anti privilegios de la política, antipolítica en algún sentido, y una realidad y un ejercicio del poder que se parece muchísimo al ejercicio del poder de cualquiera de los partidos tradicionales o de los movimientos políticos tradicionales en Argentina".

Manuel Adorni junto a su esposa, Bettina Angeletti, en la gira de Milei por Estados Unidos

El legislador no escatima críticas hacia el exjefe de Gabinete: " Adorni hizo uso rápidamente y muy intensamente de los privilegios que otorga estar en un lugar de poder . Eso lo vemos no solo con los viajes en medios privados que no se termina de determinar quién los pagó, con acciones contradictorias, con facturas hechas emitidas para el pago, emitidas recién cuando está el escándalo, con posibles dádivas y dinero que no se puede en otro caso, dinero que no se puede explicar de dónde viene, hasta una realidad patrimonial muy diferente a la que se supone que tendría que tener en función de lo que declaró cuando llegó a la función pública y su propia declaración de vivir del ingreso de su trabajo", dijo el diputado.

Además, Paulón acusa a Adorni de haberse beneficiado personalmente de su posición política: "Ningún político que llega a la función pública con un departamento y un auto... en dos años puede incorporar dos casas más, una camioneta de 35.000 dólares, pasajes en primera clase y algunas otras cuestiones".

Patricia Bullrich quedó expuesta en su falta de coherencia respecto a 2012

En este contexto, Paulón señala que el caso Adorni no solo expone contradicciones internas, sino también "cómo el discurso del gobierno nacional es muy hipócrita". Según él, figuras como Toto Caputo, Federico Sturzenegger o Patricia Bullrich ya demostraban "que había una parte importante de la famosa casta política diseñando y direccionando las políticas públicas" y sentenció: "Ahora se develó la verdadera naturaleza y esencia de aquellos que habían dicho que supuestamente eran diferentes".

Causa $Libra y el papel del fiscal Taiano

Sobre la polémica Causa $Libra y las implicancias del fiscal Eduardo Taiano, que tuvo que salir a aclarar que sí investiga a los hermanos Karina y Javier Milei, Paulón no oculta su escepticismo: " El fiscal Taiano está ahí para hacerle ganar la mayor cantidad de tiempo posible al gobierno . Fue efectivo durante un año, le permitió al presidente llegar a las elecciones sin buena parte de las revelaciones que después tuvimos de la causa".

El diputado denuncia demoras inexplicables en los procedimientos judiciales: "Es tan escandaloso todo, es tan fuerte y tan claro y tan transparente que evidentemente le va a costar mucho, al menos en la opinión pública, despejar el vínculo y la complicidad que tiene Milei y su hermana con toda esta estafa".

Eduardo Taiano

Es por eso que la reflexión de Paulón es contundente: "Tal vez el presidente es el único que todavía en una parte de la sociedad mantiene una imagen de ser una persona honesta, pero claramente cuando llega todo esto hasta su propia hermana, es el mismo y él lo ha dicho: 'Karina es Javier y Javier es Karina'. Cuando llega todo esto hasta su hermana, es muy difícil que en algún momento no se astille también este vínculo de una parte importante de la sociedad con el presidente y se empiece a evaluar de otro modo lo que está pasando".

Difamaciones: una estrategia desgastada

Si bien desde el inicio de la gestión de los esotéricos hermanitos Milei el modus operandis es el ataque a los opositores, las difamaciones y noticias falsas corrieron como agua cuando se destaparon las vinculaciones entre el Ejecutivo y Hayden Davies, Manuel Terrones Godoy y Mauricio Novelli.

Mauricio Novelli y Javier Milei

Es en este contexto en el que Paulón tuvo una oleada de fake news que lo relacionaban con la pedofilia sólo por ser activista del colectivo LGBT. Pero, a pesar de los ataques personales en su contra, Paulón asegura mantener su postura firme frente a las denuncias: " Son mecanismos que se utilizan muchas veces desde el poder para intentar intimidar . La verdad que uno se pone a pensar qué básico es el nivel de elaboración del argumento. Porque que si la única herramienta que tienen para desacreditar a alguien es 'si sos kirchnerista, sos cuca', 'si sos maricón, sos pedófilo', y 'si sos de izquierda, sos zurdo empobrecedor', bueno, la verdad que es muy pobre justamente el argumento".

Esteban Paulón con una bandera del colectivo travesti-trans

Valientemente, Esteban Paulón destaca cómo estos ataques pierden fuerza ante una sociedad más consciente: "Quizá el año pasado, cuando fueron los primeros ataques, también del mismo modo y implicando homosexualidad, con pedofilia pudo haber tenido algún impacto y pudo haber generado algún revuelo, debate social que por suerte era favorable a mí, de gente que se escandalizaba por la acusación y que no le daba crédito. Hoy eso no tiene ningún tipo de asidero y nadie cree que tenga ninguna credibilidad y se ve también en el impacto que tienen estas acusaciones en la opinión pública".