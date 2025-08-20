Estos son los 75 diputados que votaron en contra de la Ley de Emergencia en Discapacidad

20 Agosto de 2025 16:53
En una jornada que quedará grabada en la memoria de la democracia argentina, la Cámara de Diputados dio un paso firme hacia la justicia social al rechazar el veto presidencial impuesto por Javier Milei a la Ley de Emergencia en Discapacidad.
Así las cosas, la oposición logró reunir los dos tercios necesarios para desestimar el intento del Ejecutivo de bloquear una norma que busca aliviar la situación crítica de miles de personas con discapacidad en el país.
La sesión, convocada con carácter extraordinario, comenzó con un aire de determinación y resistencia. Desde el primer momento quedó claro que el desafío era monumental: superar las barreras impuestas por un gobierno que había decidido priorizar el ajuste fiscal por encima de los derechos de las personas con discapacidad.
El proceso de votación fue contundente. Con 172 votos afirmativos, 73 rechazos y 2 abstenciones, la Cámara envió un mensaje claro al país: los derechos para las personas con discapacidad no se negocian.
La norma, que contempla actualizaciones en los aranceles de prestaciones por inflación y la creación de una pensión no contributiva equivalente al 70% del haber mínimo, había sido aprobada previamente con amplio consenso político. Sin embargo, fue vetada por la Casa Rosada bajo el argumento de su "alto costo fiscal".
El gobierno de La Libertad Avanza está que arde. Así lo demostró horas antes del inicio de la sesión, el vocero presidencial Manuel Adorni quien intentó desviar el curso de los acontecimientos anunciando en redes sociales que el Ejecutivo estaba considerando un aumento en las prestaciones destinadas a personas con discapacidad.
"Nuestra decisión es priorizar la atención de las personas con discapacidad", afirmó Adorni en un gesto desesperado para dividir a los bloques opositores. Pero la maniobra no tuvo éxito. La oposición, firme y decidida, avanzó con unidad y determinación.
Los bloques que votaron el rechazo fueron los de Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre, Coalición Cívica y Frente de Izquierda. Sin embargo, hubo sorpresas que demostraron que incluso dentro del oficialismo y sus aliados existen fisuras cuando se trata de cuestiones fundamentales: cinco diputados del PRO (Karina Bachey, Héctor Baldassi, Sofía Brambilla, Álvaro González y Ana Clara Romero) se sumaron a la causa opositora, al igual que dos legisladores de Futuro y Libertad (Gabriel Chumpitaz y Verónica Razzini), quienes anteriormente habían formado parte del bloque libertario.
También se destacaron los votos afirmativos de los dos diputados del MID (Oscar Zago y Eduardo Falcone), los tres tucumanos del bloque Independencia, los sanjuaninos de Producción y Trabajo y los santacruceños del bloque liderado por Claudio Vidal.
Los votos en contra: un listado para recordar
A pesar del triunfo heroico, no todos estuvieron a favor del rechazo al veto presidencial. Aquí están los nombres de quienes decidieron votar en contra:
- Sabrina Ajmechet (PRO - CABA)
- Lisandro Almirón (La Libertad Avanza - Corrientes)
- Pablo Ansaloni (La Libertad Avanza - Buenos Aires)
- Damián Arabia (PRO - CABA)
- María Fernanda Araujo (La Libertad Avanza - CABA)
- Martín Ardohain (PRO - La Pampa)
- Martín Arjol (Liga del Interior - Misiones)
- Belén Avico (PRO - Córdoba)
- Nancy Ballejos (PRO - Entre Ríos)
- Beltrán Benedit (La Libertad Avanza - Entre Ríos)
- Bertie Benegas Lynch (La Libertad Avanza - Buenos Aires)
- Emmanuel Bianchetti (PRO - Misiones)
- Rocío Bonacci (La Libertad Avanza - Santa Fe)
- Alejandro Bongiovanni (PRO - Santa Fe)
- Gabriel Bornoroni (La Libertad Avanza - Córdoba)
- Mariano Campero (Liga del Interior - Tucumán)
- Sergio Capozzi (PRO - Río Negro)
- Pablo Cervi (Liga del Interior - Neuquén)
- Gerardo Cipolini (UCR - Chaco)
- Facundo Correa Llano (La Libertad Avanza - Mendoza)
- María Florencia De Sensi (PRO - Buenos Aires)
- Romina Diez (La Libertad Avanza - Santa Fe)
- Nicolás Emma (La Libertad Avanza - CABA)
- José Luis Espert (La Libertad Avanza - Buenos Aires)
- Daiana Fernández Molero (PRO - CABA)
- Alida Ferreyra (La Libertad Avanza - CABA)
- Alejandro Finocchiaro (PRO - Buenos Aires)
- Carlos García (La Libertad Avanza - Chaco)
- Ricardo Garramuño (Somos Fueguinos - Tierra del Fuego)
- Silvana Giudici (PRO - CABA)
- Gerardo Huesen (La Libertad Avanza - Tucumán)
- María Cecilia Ibañez (MID - Córdoba)
- Fernando Adolfo Iglesias (PRO - CABA)
- Luciano Andrés Laspina (PRO - Santa Fe)
- Lilia Lemoine (La Libertad Avanza - Buenos Aires)
- Mercedes Llano (La Libertad Avanza - Mendoza)
- Lorena Macyszyn (La Libertad Avanza - Buenos Aires)
- Martín Maquieyra (PRO - La Pampa)
- Nadia Márquez (La Libertad Avanza - Neuquén)
- Álvaro Martínez (La Libertad Avanza - Mendoza)
- Nicolás Mayoraz (La Libertad Avanza - Santa Fe)
- Martín Menem (La Libertad Avanza - La Rioja)
- Gerardo Milman (PRO - Buenos Aires)
- Guillermo Montenegro (La Libertad Avanza - Buenos Aires)
- Francisco Monti (Liga del Interior - Catamarca)
- Francisco Morchio (Encuentro Federal - Entre Ríos)
- Julio Moreno Ovalle (La Libertad Avanza - Salta)
- Lisandro Nieri (UCR - Mendoza)
- José Núñez (PRO - Santa Fe)
- Paula Omodeo (Creo - Tucumán)
- Emilia Orozco (La Libertad Avanza - Salta)
- Santiago Pauli (La Libertad Avanza - Tierra del Fuego)
- José Peluc (La Libertad Avanza - San Juan)
- Luis Albino Picat (Liga del Interior - Córdoba)
- Carolina Píparo (La Libertad Avanza - Buenos Aires)
- María Celeste Ponce (La Libertad Avanza - Córdoba)
- Manuel Quintar (La Libertad Avanza - Jujuy)
- Marilú Quiroz (PRO - Chaco)
- Cristian Ritondo (PRO - Buenos Aires)
- Laura Rodríguez Machado (PRO - Córdoba)
- Javier Sánchez Wrba (PRO - Buenos Aires)
- Juliana Santillán Juárez Brahim (La Libertad Avanza - Buenos Aires)
- Diego Santilli (PRO - Buenos Aires)
- Santiago Santurio (La Libertad Avanza - Buenos Aires)
- María Sotolano (PRO - Buenos Aires)
- Aníbal Tortoriello (PRO - Río Negro)
- José Federico Tournier (Liga del Interior - Corrientes)
- César Treffinger (La Libertad Avanza - Chubut)
- Patricia Vasquez (PRO - Buenos Aires)
- Pamela Verasay (UCR - Mendoza)
- Lorena Villaverde (La Libertad Avanza - Río Negro)
- Martín Yeza (PRO - Buenos Aires)
- Carlos Zapata (La Libertad Avanza - Salta)
- Gabriela Besana (PRO - Buenos Aires), se abstuvo
- María Eugenia Vidal (PRO - CABA), se abstuvo