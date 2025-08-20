Estos son los 75 diputados que votaron en contra de la Ley de Emergencia en Discapacidad

En una jornada que quedará grabada en la memoria de la democracia argentina, la Cámara de Diputados dio un paso firme hacia la justicia social al rechazar el veto presidencial impuesto por Javier Milei a la Ley de Emergencia en Discapacidad.

Así las cosas, la oposición logró reunir los dos tercios necesarios para desestimar el intento del Ejecutivo de bloquear una norma que busca aliviar la situación crítica de miles de personas con discapacidad en el país.

Javier Milei en la Sociedad Rural

La sesión, convocada con carácter extraordinario, comenzó con un aire de determinación y resistencia. Desde el primer momento quedó claro que el desafío era monumental: superar las barreras impuestas por un gobierno que había decidido priorizar el ajuste fiscal por encima de los derechos de las personas con discapacidad.

El proceso de votación fue contundente. Con 172 votos afirmativos, 73 rechazos y 2 abstenciones , la Cámara envió un mensaje claro al país: los derechos para las personas con discapacidad no se negocian.

Ley de Emergencia en Discapacidad

La norma, que contempla actualizaciones en los aranceles de prestaciones por inflación y la creación de una pensión no contributiva equivalente al 70% del haber mínimo, había sido aprobada previamente con amplio consenso político. Sin embargo, fue vetada por la Casa Rosada bajo el argumento de su "alto costo fiscal".

El gobierno de La Libertad Avanza está que arde. Así lo demostró horas antes del inicio de la sesión, el vocero presidencial Manuel Adorni quien intentó desviar el curso de los acontecimientos anunciando en redes sociales que el Ejecutivo estaba considerando un aumento en las prestaciones destinadas a personas con discapacidad.

La publicación de Adorni

"Nuestra decisión es priorizar la atención de las personas con discapacidad", afirmó Adorni en un gesto desesperado para dividir a los bloques opositores. Pero la maniobra no tuvo éxito. La oposición, firme y decidida, avanzó con unidad y determinación.

Los bloques que votaron el rechazo fueron los de Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre, Coalición Cívica y Frente de Izquierda. Sin embargo, hubo sorpresas que demostraron que incluso dentro del oficialismo y sus aliados existen fisuras cuando se trata de cuestiones fundamentales: cinco diputados del PRO (Karina Bachey, Héctor Baldassi, Sofía Brambilla, Álvaro González y Ana Clara Romero) se sumaron a la causa opositora, al igual que dos legisladores de Futuro y Libertad (Gabriel Chumpitaz y Verónica Razzini), quienes anteriormente habían formado parte del bloque libertario.

También se destacaron los votos afirmativos de los dos diputados del MID (Oscar Zago y Eduardo Falcone), los tres tucumanos del bloque Independencia, los sanjuaninos de Producción y Trabajo y los santacruceños del bloque liderado por Claudio Vidal.

Los votos en contra: un listado para recordar

A pesar del triunfo heroico, no todos estuvieron a favor del rechazo al veto presidencial. Aquí están los nombres de quienes decidieron votar en contra: