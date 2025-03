Florencia Arietto justificó la agresión al fotógrafo que pelea por su vida: "Es un daño colateral"

El papel lamentable de la senadora bonaerense por La Libertad Avanza (LLA) Florencia Arietto volvió a superarse, a sólo tres semanas de justificar la cripto estafa de Javier Milei porque "Plutón entró en acuario". Ahora, la ultraderechista confesa, aseguró que la agresión con un gas lacrimógeno que le partió el cráneo al fotógrafo Pablo Grillo "es un daño colateral en un enfrentamiento de las fuerzas del orden con delincuentes armados".

"No importa si es fotógrafo o cualquier otra cosa. En términos procedimentales es un daño colateral en un enfrentamiento de las fuerzas del orden con delincuentes armados. Punto", escribió con mucha determinación Arietto en su cuenta de X (ex Twitter). La definición generó un enorme rechazo por parte de la oposición y los usuarios de redes sociales que salieron a cruzarla.

Florencia Arietto defendió la agresión al fotógrafo Pablo Grillo y definió lo sucedido como "daños colaterales".

"Del manual básico del kuka. Los heridos son colaterales de un procedimiento donde había delincuentes armados. Hay un policía herido de bala del que no hablan. Si la policía hubiera ido a matar los hubiera bajado a todos los delincuentes de una. El orden no se negocia y menos con barras. Dejen de llorar", pidió en un posteo sólo unos minutos previo.

El nivel de incitación a la violencia de Arietto tras posteos como ese es innegable. Aunque al mismo tiempo durante toda la jornada de protestas del miércoles, la legisladora intentó vender pescado podrido para confundir la situación y justificar la desmedida agresión que se vivió durante la tarde en las calles céntricas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

El papelón de Florencia Arietto: un usuario de X subió el tuit borrado en el que afirmaba que un policía de la Ciudad había muerto.

Esto se vio al punto de que fue una de las que instaló que había un policía muerto por la agresión civil. "Justicia por el oficial Elías Montenegro, policía de la ciudad asesinado hoy en el Congreso por la delincuencia barra", escribió, en un posteo que borró a los pocos minutos. Luego subió otro: "Lo están operando al oficial Elías Montenegro, gracias a Dios no murió. Rezamos por su mejoría". "¿No hay uno de ustedes que chequee información antes de publicarla?", le preguntó un usuario enseguida.

La excitación y provocación de Arietto en redes continuó cuando compartió un retuit del presidente Javier Milei, criticado por una cuenta opositora, y sumó: "Qué lindo es verlos llorar". El posteo presidencial aseguraba que "se robaron y cagaron a palos entre ellos y no juntaron 2 mil personas".

Florencia Arietto defendió un reutuit de Javier Milei y aseguró que es lindo ver llorar a la oposición.

Las redes no la perdonaron y le recordaron su pésima gestión en Independiente, a donde llegó a terminar con la barra brava y sólo la fortaleció. "Se nota claramente tu mano en el asesoramiento de cómo lidiar con las barras. Todo un triunfo, como tu gestión del tema en Independiente", le escribió un usuario. "No me dejaron meter bala en Independiente. Se terminaba rápido como se termino ahora. ¿Te quedó claro o te hago un dibujito?", contestó la violenta legisladora.

Florencia Arietto aseguró que hubiera metido bala en Independiente.

También cruzó la decisión de la jueza Karina Andrade del Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 15, que ordenó la liberación de 94 de los 124 detenidos que hubo ayer. En una respuesta a un usuario que quiso saber "por qué habían largado a todos", contestó: "Pregúntale a la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires que en general no tiene fiscales porque son la mayoría pro chorros como en provincia", sostuvo.