Francos impulsó a Bullrich como posible compañera de fórmula de Milei y agitó el escenario electoral libertario

En un gesto que agitó el tablero político del oficialismo, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, deslizó la posibilidad de que Patricia Bullrich, actual ministra de Seguridad, no solo encabece la lista de senadores por la Ciudad de Buenos Aires en las elecciones legislativas del 26 de octubre, sino que también podría ser la compañera de fórmula de Javier Milei en las presidenciales de 2027. La jugada fue planteada con claridad: "Una fórmula que impacte, me parece que sería una fórmula muy buena: Milei - Patricia", sostuvo el jefe de ministros en diálogo con a A24 y agregó: "Me la imagino a Patricia más en una función más ejecutiva".

Karina y Javier Milei junto a Guillermo Francos

La ministra recogió el guante y, aunque todavía no hay una confirmación oficial, se mostró lista para dar batalla: "Por ahí me mandan al ring, estoy preparada, siempre voy a las batallas más difíciles". No obstante, aclaró que su postulación "es un tema que está en debate, no hay decisión" y señaló que "el Ministerio de Seguridad es difícil pero el Senado también, es un lugar donde siempre tratan de jorobar al Gobierno". Francos elogió el rol de Bullrich en la gestión libertaria: "Es una dirigente que ha sumado mucho prestigio como ministra de Seguridad, que es reconocida", y argumentó que una candidatura legislativa podría ser clave para proyectarla.

Inclusos, sostuvo que "Patricia, haciendo una buena elección a senadora, puede estar posicionada para luchar por la jefatura de gobierno de la ciudad, por ejemplo". La reconfiguración de alianzas y tensiones internas dentro de La Libertad Avanza también fue abordada por Francos. Si bien negó que el Poder Ejecutivo quiera desplazar a la vicepresidenta Victoria Villarruel, reconoció que el vínculo con Milei está roto: "No se van a arreglar, porque además está también la trascendencia que todo este tema ha tenido públicamente", sostuvo. Y confirmó que él es el interlocutor designado con la vice: "Cada uno va a tener que cumplir con su rol institucional como lo están haciendo".

Patricia Bullrich y Javier Milei

Consultado sobre su propio rol político, Francos descartó competir electoralmente y reveló que forma parte del círculo íntimo de Milei, al que calificó como una suerte de reedición del "Triángulo de Hierro". "Por ahí las necesidades del Gobierno hacen que uno juegue un rol u otro... Yo me siento igual que antes", aseguró. También confirmó que Santiago Caputo continúa en el núcleo decisorio y que Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, encabeza el armado electoral.

En relación con el armado de listas en la provincia de Buenos Aires para los comicios de septiembre, el jefe de Gabinete reconoció fricciones: "Los cierres de listas siempre dejan heridos... nuestra fuerza tiene confluencias de varios sectores", señaló. Y, aunque pidió replicar un acuerdo con el PRO para octubre, descartó un acercamiento con el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri: "Ser ministro del gobierno es una decisión del Presidente... los dirigentes importantes siempre están en la consideración del presidente", concluyó, dejando abierta la puerta a nuevos desembarcos de figuras del macrismo en el Gabinete.

Bullrich, por su parte, también respondió a la polémica por la situación del ex comisario Maximiliano Bondarenko, candidato libertario en la Tercera Sección electoral, quien fue denunciado por el Gobierno bonaerense por un presunto intento de "golpe institucional". La ministra desestimó las acusaciones: "Es un asado, vida privada de los policías... no era un acto público que gritaban 'Bondarenko diputado'".

Jorge Macri y Patricia Bullrich

En ese sentido, denunció una operación de Axel Kicillof: "Están apretando a los policías bonaerenses... lo tengo de buena fuente". Para Bullrich, la investigación es ilegal y arbitraria: "Nada de lo que hicieron desde Asuntos Internos es legal. Entrar a un WhatsApp no es legal. Un WhatsApp no es público, no podés entrar 'in situ' como hicieron ellos". Mientras Milei lidia con la tensión institucional con su vice y la creciente presión electoral de cara a octubre, el oficialismo ya perfila su tablero hacia 2027. El operativo clamor por Bullrich no solo busca fortalecer el presente legislativo, sino también proyectar una eventual fórmula de poder que combine dureza, blindaje mediático y fidelidad. La incógnita ahora es si el resto de la coalición libertaria está dispuesto a tolerar el avance del "anillo de hierro" en la construcción de un Mileiismo puro.