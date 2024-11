Francos negó un pacto con el kirchnerismo y advirtió: "Generamos una sensación de proscripción"

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, salió al cruce de las acusaciones de un supuesto acuerdo entre el oficialismo y el kirchnerismo para evitar el quórum en la fallida sesión de la Cámara de Diputados que buscaba debatir el proyecto de Ficha Limpia. En declaraciones a TN, el funcionario desmintió cualquier pacto político y alertó sobre el riesgo de que esta ley pueda interpretarse como una herramienta de proscripción contra Cristina Fernández de Kirchner, condenada en la causa Vialidad. "Estamos de acuerdo con la Ficha Limpia y lo que significa, lo que no estamos de acuerdo es con que se pueda tomar como una especie de proscripción, que es el riesgo que se tiene", afirmó Francos, destacando que la actual administración no busca generar una percepción de exclusión sobre las dos veces presidenta.

Guillermo Francos

El proyecto de Ficha Limpia, impulsado por el PRO, pretendía impedir que personas condenadas por corrupción en segunda instancia puedan postularse a cargos electivos. Sin embargo, la sesión convocada para debatir esta iniciativa fracasó al no alcanzar el quórum necesario, lo que desató una ola de críticas contra el oficialismo y sus aliados. ¿La razón? Más de un puñado de diputados de la Libertad Avanza se ausentaron en la sesión. Pese a esto, Francos defendió la posición del Gobierno frente a las acusaciones de la oposición. Según el jefe de Gabinete, la falta de quórum no fue responsabilidad exclusiva del oficialismo.

En ese sentido, destacó el hecho de que también faltaron diputados de otros espacios. A los ocho legisladores de La Libertad Avanza (LLA), se le suman tres del PRO y dos de la Unión Cívica Radical (UCR). "De haber estado el bloque completo, igual no se habría alcanzado el número necesario", argumentó. El funcionario también desestimó las especulaciones de que el presidente Javier Milei busque enfrentar a Fernández de Kirchner en las próximas elecciones como parte de una estrategia electoral. "El presidente nunca dijo que quería competir contra Cristina Fernández de Kirchner. No tiene sentido vincular una cosa con la otra", aseguró.

No hubo quórum

La falta de quórum en la Cámara de Diputados avivó tensiones entre los bloques opositores y el oficialismo. Desde el PRO, la diputada Silvia Lospennato lamentó el resultado y acusó a los responsables de "festejar la impunidad". Por su parte, el diputado de la UCR, Rodrigo de Loredo, señaló que el fracaso de Ficha Limpia es un reflejo de cómo "la corrupción sigue gobernando el país". En respuesta, los legisladores libertarios rechazaron las críticas y acusaron a la oposición de utilizar el proyecto como una herramienta para polarizar el debate político. Lisandro Almirón, de LLA, afirmó: "No nos gustan las caraduras que se disfrazan de mosquitos muertos".

Además, advirtió que "hablar siendo cuatro gatos locos no es lo mismo que salir a generar consenso". Pese a que el proyecto de Ficha Limpia tiene un amplio respaldo ciudadano, también enfrenta cuestionamientos legales. Francos advirtió que la normativa podría ser inaplicable porque sería posterior a los delitos condenados, y pidió no crear una "profecía" de proscripción que afecte la percepción pública sobre el Gobierno. Pese a esto, desde la Coalición Cívica, el diputado Juan Manuel López acusó al oficialismo de buscar una estrategia electoral polarizadora al permitir la candidatura de la ex mandataria. "Quieren confrontar con Cristina", declaró.

Cristina Fernández de Kirchner y Javier Milei

Y sumó: "Ese es el acuerdo, y se acaba de consolidar". La sesión no solo fracasó en debatir Ficha Limpia, sino que también dejó fuera del temario otros proyectos clave, como el Juicio en Ausencia, que busca juzgar a los iraníes acusados por los atentados a la AMIA y la Embajada de Israel, y la reforma del Código Penal sobre la reiteración de delitos.