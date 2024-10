Gerardo Zamora expuso las mentiras fiscales de Milei y lo cruzó por celebrar el ajuste a los ciudadanos

Sigue la puja entre Javier Milei y los gobernadores por la caída de las transferencias a las provincias. En esta oportunidad, fue Gerardo Zamora, gobernador de Santiago del Estero, quien expuso las mentiras discursivas del Gobierno de La Libertad Avanza.

Todo se inició después de que el presidente reposteara un tweet del consultor Salvador Vitelli, quien anunció que la caída real acumulada de las transferencias (en comparación a las del 2023) fue del 82%.

Lejos de alarmarse por la delicada situación que se vive a nivel federal, Milei celebró la asfixia a las provincias con su habitual tono violento: "Para los imbéciles que dicen que no hubo ajuste en la casta. Sigan participando, mentirosos".

Quien recorgió el guante fue Zamora. Desde su cuenta en la red social X (ex Twitter), el gobernador le puso nombre y apellido a los ajustados por la baja de las transferencias de Nación: los y las ciudadanas de cada provincia castigada bajo el lema "látigo, billetera".

El tweet de Milei

"Buen día a todos los comprovincianos (y de los hermanos de otras provincias) que se quedaron sin trabajo en las obras públicas paralizadas y otras actividades que se van perdiendo, sin remedios, sin fondos educativos, sin ahorros o sin crédito", arrancó.

Pero el listado de los ajustados por Milei no se terminó ahí. "A los que pagan el transporte, la luz y el combustible más caro; jubilados, jóvenes y niños que no tienen el apellido Galperín, Roca o Eunekián. En definitiva, a todos los que habitan el interior arentino y no tienen domicilio fiscal en otros países, ni son ingleses, y que sólo son simples habitantes de las provincias recordándles que son la casta. Sin federalismo no hay país".