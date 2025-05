"¡Lola no es pedófila!": el grito de Yanina Latorre que desató su pelea más fuerte con Ángel De Brito

Cuando dicen que la farándula está aburrida, basta con mirar el último escándalo para desmentirlo. En medio de los chats filtrados de Diego Brancatelli con una supuesta amante y los nuevos detalles del eterno WandaGate, otra bomba estalló: Yanina Latorre y Dalma Maradona se enfrentaron públicamente, con Ángel De Brito en el medio, defendiendo a la hija del astro del fútbol y generando un conflicto interno con su panelista.

Fiel a su estilo sin filtros, Yanina apuntó directamente contra Diego Maradona con declaraciones incendiarias: "Amor, sos hija de un tipo que era pedófilo, se acostaba con chicas de 14 años cubanas, se drogó toda la vida y nunca reconoció a un hijo. Ustedes se mataron entre todos porque tu papá no pudo generar amor", le respondió a Dalma, que había salido en defensa de su padre luego de que la periodista lo tildara de "persona nefasta".

Yanina Latorre no se achicó ante Dalma Maradona

La respuesta de la hija de Diego Maradona no tardó en llegar. Llamó en vivo a LAM para hacer un fuerte descargo: "Quiero aclarar que nunca la llamé a Yanina. No llegué a llamarla. No era para arrepentirme, sino todo lo contrario: lo sostengo. Esto es un descargo. Yo no sé si me escuchó a mí. Yo nunca le dije cornuda". Pero la angelita retrucó en el acto: "Lo repetiste tres veces en el descargo y me dijiste mala persona. Yo con vos nunca me metí ni dije nada, ni bueno ni malo. Me parecés un diez, sos una gran madre, a tu mamá la banco. Pero soy tan honesta que te digo lo que pienso de tu papá. A vos no te critiqué nunca. Pero como sos la hija de Maradona, la gente te chupa las medias".

"Yo no estoy juzgando lo que te pueda parecer mi papá, porque no puedo hacer nada con eso. Lo que me genera fiaca es que cada vez que hablás de mí, terminás diciendo 'tu papá...'. ¿Me estás jodiendo? ", lanzó Dalma, visiblemente molesta.

En medio de la tensión, Ángel De Brito intervino y cuestionó a Latorre: "¿A vos cuando critican a Diego (Latorre) no te molesta? ¿Cuándo critican a Lola (Latorre) no te duele?". Yanina respondió con firmeza: "Me duele como mamá", y aclaró que su enojo aparece cuando se ataca a sus hijos "sin sentido". Pero el comunicador insistió: "Y bueno, a ella le duele como hija".

"No me podés comparar a Lola con Diego Maradona, Ángel, y te hablo en serio", se quejó Latorre, cada vez más irritada y terminó aclarando que su hija no es pedofila. Sin embargo, el conductor se mantuvo firme: "No, me estás dando vuelta las cosas, no estás entendiendo. Que vos no te banques a Maradona a mí me resbala".

El cruce dejó en evidencia cómo los vínculos personales siguen marcando la agenda del espectáculo, donde la delgada línea entre lo profesional y lo íntimo se borra en segundos. Y en ese campo minado de emociones, declaraciones explosivas y pases de factura, nadie sale ileso.