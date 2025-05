El policía federal Cristian Rivaldi niega haber gaseado a una niña en la marcha del 11 de septiembre de 2024

En un acto que raya en lo absurdo y lo indignante, el policía federal Cristian Rivaldi, acusado de arrojar gas pimienta a una niña de diez años durante la manifestación del pasado 11 de septiembre de 2024, decidió negar todo frente a la justicia.

No solo negó haber visto a la pequeña Fabrizia, sino que además se escudó en las siempre convenientes "órdenes superiores" para justificar su accionar. Como si eso bastara para borrar las imágenes y testimonios que lo señalan con claridad.

Fabrizia, la niña gaseada por el oficial de la federal Cristian Rivaldi

Rivaldi, quien compareció ante los Tribunales Federales de Retiro, entregó un escrito en el que, con una mezcla de cinismo y desmemoria selectiva, aseguró que "nunca vio a una menor en el lugar" y que su atención estaba enfocada en los "desmanes" que, según él, protagonizaban los manifestantes. Por supuesto, también aprovechó para deslizar responsabilidad hacia la madre de la niña, insinuando que era ella quien debía protegerla.

En su declaración, Rivaldi insistió en que actuó bajo las órdenes del "Comando Unificado de las Fuerzas Federales" y que su misión era clara: " Avance, disperse a los revoltosos y liberen la calzada ". Sin embargo, lo que parece olvidar el oficial es que ninguna orden puede justificar el uso desmedido de la fuerza contra una niña. ¿O acaso en su formación le enseñaron que "revoltoso" es sinónimo de "menor de edad acompañada por su madre"?

La declaración de Cristian Rivaldi

El policía también tuvo el descaro de argumentar que "jamás imaginó" que una menor podría estar presente en una manifestación. Al aparecer, el empleado de la Ministra de Seguridad Patricia Bullrich desconoce el derecho democrático que gozan los ciudadanos de protestar, muchas veces con las familias enteras participando y alzando la voz ante lo que consideran injusto.

Gregorio Dalbón, abogado de Fabrizia y su madre, no dejó pasar la oportunidad para señalar las incongruencias en el relato de Rivaldi y exigir justicia. Con su habitual contundencia, recordó que el policía no sólo negó los hechos, sino que también intentó deslindar responsabilidades hacia sus superiores. "Si (el fiscal Eduardo) Taiano no fuera tan temeroso ya debiera llamar a indagatoria al jefe del operativo y a Patricia Bullrich , quien encubrió y apretó a la madre", disparó Dalbón.

La mención a Bullrich no es casual: el abogado recordó que durante esa misma jornada, la funcionaria minimizó el incidente y presionó a la familia para que no avanzara con la denuncia. De hecho, salió a desmentirlo -casi en cadena nacional- en un programa que en ese momento conducían Eduardo Feinmann y Esteban Trebucq que quedaron totalmente en outside cuando la Ministra intentaba responsabilizar a una manifestante del hecho.

Cómo sigue la causa

Ahora, el juez Sebastián Ramos tiene en sus manos la decisión sobre la situación procesal de Rivaldi. Mientras tanto, queda claro que este caso no solo pone en evidencia los abusos policiales, sino también las fallas estructurales de un sistema que parece más interesado en proteger a los poderosos que en garantizar justicia para los más vulnerables.

La pequeña Fabrizia y su madre merecen respuestas pero ni Cristian Rivaldi, ni Patricia Bullrich ni ningún funcionario de la nación parece hacerse responsable de la violencia desmedida de las Fuerzas Armadas en contra de civiles que se manifestaban en las inmediaciones de la Plaza de los dos Congresos en contra del gobierno de Javier Milei.