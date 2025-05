"Era lo único que tenía": el desgarrador grito de justicia tras el crimen de José Luis Colla en Florencio Varela

Florencio Varela ya no es el mismo para Yanina Colla. Desde el jueves pasado, ese barrio al sur del conurbano bonaerense se convirtió en un infierno que no tiene consuelo, ni respuestas, ni justicia. José Luis Colla, su mellizo, su hermano, su "bebé", fue asesinado a sangre fría de tres tiros por el padre de su novia, Milagros, mientras compartía unos mates en su casa después de trabajar. "No le dio tiempo a correr, ni a defenderse. Llegó y lo mató", cuenta Yanina con los ojos secos de tanto llorar.

Según su relato, José Luis estaba sentado en la mesa del comedor cuando apareció Ricardo Julio Maidana, el padre de Milagros. El hombre irrumpió en la casa, armado, y sin decir una palabra disparó tres veces. Frente a su hija. Frente a su esposa. Frente a la víctima. Luego, huyeron todos juntos. "Mi hermano era un chico bueno, trabajador y humilde, estaba terminando la relación con Milagros Maidana, quien se veía venir esta situación, por esa razón ya tenía planeado el ataque hacia mi hermano", dice Yanina.

Un joven de 25 años fue asesinado a tiros en la localidad bonaerense de Florencio Varela

En diálogo con Noticias Argentinas, la joven sostuvo que a su hermano "lo dejaron tirado en el piso como si fuera una bolsa de basura". Ni Milagros, ni su madre, ni el asesino hicieron nada por salvar a José Luis. Ningún llamado al 911. Ninguna súplica. Solo la fuga. "Los tres tienen la culpa. No vamos a parar hasta que los tres estén presos", grita. La justicia, mientras tanto, sigue sin dar respuestas. "Él había llegado de trabajar y le dice a mi papá de tomar unos mates y justo llega Milagros a la casa, mi papá se va a su casa y los deja solos. Ese día ella estaba mucho con el teléfono enviándole al papá lo que iba pasando", relató.

De acuerdo con Yanina, "en ese momento llegó el papá de Milagros". "Mi hermano estaba sentado justo en una mesa donde suceden los hechos, llega de la nada Ricardo Julio Maidana, que es el papá de la chica y detona tres disparos hacia mi hermano, sin darle tiempo a que pueda correr o defenderse. Llegó y disparó y lo mató. Estaba la mamá, el padre y Milagros, mientras dejaron a mi hermano en el piso, porque ya estaba muerto, ni siquiera tuvieron la conciencia ni el corazón de poder ayudar a José, ya que luego se dieron a la fuga. Todos los vecinos vieron la situación y hay muchos testigos de eso", afirmó la hermana de la víctima.

La causa está en manos del fiscal Hernán Bustos Rivas. La orden de detención de Maidana fue emitida, pero aun sigue prófugo. La policía, según los familiares, "lo está buscando", pero ellos mismos tienen que movilizarse frente a la fiscalía para exigir algo tan elemental como justicia. "Estamos solos. No nos dan ni una explicación. Solo queremos que paguen", insiste Yanina y aclara: "Por el momento, están siendo buscados por la Policía porque realizamos la denuncia correspondiente. Ahora estamos yendo a una movilización en la fiscalía de Florencio Varela porque no tenemos respuesta del fiscal".

La novia y el suegro de la víctima.

José Luis y Milagros habían tenido una relación conflictiva. "Iban y venían, eran una de esas parejas que viven juntas a medias", explicó su hermana. Esa noche discutían. Una más. Milagros le contaba todo al padre por WhatsApp, como si el relato anticipara lo que vendría. Maidana llegó en un Volkswagen Bora. Disparó desde el auto. Uno de los tiros le dio a José Luis en el cuello. En minutos, todo terminó. Los vecinos vieron todo. Hay testigos. Hay nombres. Hay rostros. Hay dolor. Lo que no hay es justicia.

Maidana, el autor de los disparos, sigue libre. Su hija, la pareja de la víctima, también. Su esposa, testigo presencial del crimen, no fue siquiera citada a declarar. "Me mataron a mi mellizo. Era lo único que tenía. Lo cuidaba como a un hijo, y esta vez no pude protegerlo. Y eso me parte el alma", confesó Yanina, y la voz se le apaga. En su cuenta de Facebook, su madre también escribió una despedida imposible: "Mi hijo, el más bueno y dulce de todos... Nos volveremos a encontrar".

El crimen de José Luis Colla no fue un hecho policial más. Fue un asesinato con cómplices, con premeditación, con saña. Fue una ejecución sin ley. Mientras tanto, el silencio institucional crece y se vuelve cómplice. En la puerta de la fiscalía de Florencio Varela, la familia se concentra cada día con un cartel que dice "Justicia por José Luis". No solo reclaman cárcel para el asesino. Piden que el Estado deje de mirar para otro lado. "Lo único que pedimos es justicia y que los tres caigan", sentenció Yanina.