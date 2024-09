Guillermo Francos criticó los dichos del Papa Francisco: "Se expresa por la fracción de un peronismo"

Luego de que el Papa Francisco se pronunciara en contra de la represión ejercida por las fuerzas de seguridad a cargo de la ministra Patricia Bullrich durante las manifestaciones encabezadas por los jubilados durante el 10° aniversario del Primer Encuentro Mundial de Movimientos Populares, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, le salió al cruce y advirtió que, bajo su estricta opinión, el líder de la iglesia católica "se expresa por la fracción de un peronismo".

La semana pasada, el Sumo Pontífice habló del protocolo "antipiquetes" que lleva adelante la ministra de Seguridad desde la asunción de Javier Milei como presidente y resaltó con firmeza: "Me hicieron ver una represión (en Argentina). Gente que pedía por sus derechos en la calle. Y la policía los rechazaba con gas pimienta de primera calidad, lo más caro que hay. El gobierno, en vez de pagar justicia social, pagó gas pimienta. Le convenía. Ténganlo en cuenta eso".

Este comentario molestó, y mucho, al Gobierno libertario. Primero fue Manuel Adorni quien salió inmediatamente a cruzar al Papa. Luego apareció José Luis Espert, que no dudó en tildar de "ignorante" a Jorge Bergoglio y ahora, el jefe de ministros dijo que le parece que el líder del Vaticano se mete en temas que no debería y remarcó: "Él no debiera expresarse de esta forma, con respecto a la situación política de la Argentina, porque lo que no hace Francisco es analizar la historia completa".

En una charla con Jonatan Viale por TN, el jefe de Gabinete resaltó que el Papa Francisco "toma una visión y no dice cómo se llegó a esa situación". "Más allá del cariño personal que yo le tengo al papa Francisco, me parece que está equivocado en términos políticos al introducirse en temas en los que quizás el líder de la Iglesia no debería introducirse. Está expresando una posición política y me parece mal, me parece mal, no lo comparto", manifestó Francos en la señal oficialista.

Para el funcionario de Milei, el líder de la Iglesia le pertenece "a todos" y que por este motivo no debe manifestarse ni expresarse "por una fracción". "Me da la sensación que es un poco la fracción de un peronismo, ni siquiera del todo el peronismo", respondió ante la consulta de Nicolás Wiñazki sobre si consideraba que el Papa se expresaba influenciado por una porción del peronismo. "Yo recuerdo las cosas que planteó en su momento contra algunas actitudes del kirchnerismo", aclaró.

Papa Francisco

Los dichos de Bergoglio generaron gran malestar en la Libertad Avanza, pero quien se mostró muy crítico del Sumo Pontífice fue el diputado libertario José Luis Espert, quien señaló que el representante de Dios es "un ignorante supino" sobre lo que pasa en la Argentina y le recomendó "informarse e instruirse un poco más". "Yo creo que es un ignorante en materia de lo que pasa en la Argentina y creo que es un ignorante supino, porque podría informarse y estudiar un poco. Ha dicho una cantidad de estupideces inimaginables, en los últimos días", cargó el legislador contra el jefe de la Iglesia.

José Luis Espert

Espert también salió al cruce del Papa por haber criticado la figura histórica de Julio Argentino Roca. "Decir que Roca fue un criminal, por ejemplo, cuando fue el mejor presidente de la historia argentina" y por "hablar estupideces de que los mapuches habían sido asesinados, cuando fueron ellos los asesinos de nuestros indios tehuelches, en todo caso. Yo creo que la Iglesia nunca se bancó eso de liberales que tienen los cojones que tuvo Julio Argentino Roca, por eso opina como opina del Gobierno de Milei", agregó y dijo que Francisco "no abrió la boca nunca de un gobierno que hizo una cuarentena asesina, como el de Alberto Fernández".