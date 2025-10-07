Imputaron a José Luis Espert por lavado de dinero tras la denuncia de Grabois y el vínculo con el narco Fred Machado

El fiscal federal de San Isidro Fernando Domínguez imputó este martes al diputado José Luis Espert por presunto lavado de dinero, en el marco de la causa abierta tras la denuncia presentada por Juan Grabois por el cobro de 200 mil dólares provenientes del empresario argentino Federico "Fred" Machado, quien será extraditado a los Estados Unidos por narcotráfico y fraude. Domínguez promovió formalmente la acción penal y ordenó una serie de medidas de prueba para investigar la procedencia del dinero, la ruta de los fondos y el eventual uso de capitales de origen ilícito en la campaña presidencial de Espert en 2019.

José Luis Espert y Fred Machado

La denuncia de Grabois sostiene que Espert percibió "al menos la suma de 200.000 dólares de parte de una banda criminal que formaba parte de estructuras mafiosas ligadas al narcotráfico y que se encuentra siendo juzgada en el fuero criminal del Distrito Judicial Este de Texas, Estados Unidos". La causa tramita en el Juzgado Federal N° 2 de San Isidro, a cargo de Lino Mirabelli, y se conecta directamente con el expediente que se instruye en Comodoro Py, donde el juez Marcelo Martínez de Giorgi y la fiscal Alejandra Mángano investigan el uso de aeronaves vinculadas a Machado por parte del diputado libertario durante su campaña presidencial.

De hecho, ese expediente determinó que Espert viajó en al menos 35 vuelos en aviones pertenecientes al entramado empresarial de Machado, entre ellos uno identificado con la matrícula LV-CBZ, que unía Buenos Aires con Puerto Madryn para una presentación de su libro La sociedad cómplice. El caso tomó un giro decisivo este mismo martes, luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmara la extradición de Fred Machado a Estados Unidos, donde enfrentará cargos por asociación ilícita, fraude y lavado de dinero a través de la compraventa de aeronaves utilizadas para transportar cocaína.

Machado, de 53 años, fue arrestado en abril de 2021 en Neuquén por un pedido de extradición de la justicia norteamericana. Desde entonces permanecía detenido con prisión domiciliaria en Viedma. Según los fiscales estadounidenses, el empresario -dueño de la firma South Aviation, con sede en Florida- utilizaba una red de empresas para ocultar la titularidad de aviones que luego eran enviados a Colombia, Venezuela y México para el tráfico de drogas. Entre las pruebas incorporadas al expediente argentino figuran registros oficiales del Bank of America, donde consta un giro de US$200.000 a nombre de José Luis Espert fechado el 22 de enero de 2020.

La contabilidad del Bank Of América confirma la transferencia de u$s 200.000 del narcotraficante Fred Machado a José Luis Espert.

Este pago provino de una empresa relacionada al entramado de Machado. El documento, identificado con el código N28FM, corresponde además a la matrícula del avión que el empresario le prestó al economista para su campaña. Estas transferencias, que forman parte del expediente judicial estadounidense "USA v. Mercer-Erwin et al.", fueron clave en el juicio que condenó a Debra Mercer-Erwin, socia de Machado en la operación de lavado de activos. La fiscalía de Texas, encabezada por Ernest González, sostuvo que el circuito de empresas "permitió blanquear dinero vinculado al narcotráfico mediante contratos fiduciarios de compraventa de aeronaves".

En la Argentina, la defensa de Espert intentó desligar al diputado de cualquier delito y calificó la denuncia como una "operación política" impulsada por Grabois. En declaraciones televisivas, el economista admitió haber viajado en los aviones y recibido vehículos prestados por Machado, aunque lo definió como "una relación profesional y privada". "Me subí a los aviones que ellos me proveían y a las camionetas que me proveían. ¿Vos sabés si el taxi en el que viajaste tuvo un accidente antes? En campaña es así", dijo Espert en A24 y aseguró: "No se trató de un pago del señor Machado sino de una empresa que solicitaba mis servicios profesionales".

La Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó este martes la extradición del empresario Federico "Fred" Machado a los Estados Unidos

Sin embargo, los movimientos bancarios contradicen su versión. La documentación presentada por la fiscalía norteamericana no pertenece a una contabilidad paralela, como alegó el legislador, sino a los registros oficiales del Bank of America, y fue utilizada como prueba en el juicio de Texas que derivó en la condena de los socios de Machado. La imputación formal contra Espert llega en un momento delicado: la Justicia argentina y la estadounidense avanzan en paralelo sobre un entramado de dinero sucio, aviones y política que podría exponer un capítulo oscuro en el financiamiento de campañas electorales.