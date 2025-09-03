Intendenta de Moreno denunció que LLA contrató "barrabravas" para el cierre de su campaña: "No se acerquen"

En medio de un clima de creciente tensión, el acto de cierre de campaña del presidente Javier Milei, previsto para esta noche en el municipio bonaerense de Moreno, despierta serias preocupaciones entre las autoridades locales y provinciales.

La intendenta de Moreno, Mariel Fernández, lanzó un enfático llamado a los vecinos: " No se acerquen al acto ". Su advertencia pone en el centro del debate la contratación de barrabravas y la elección de un lugar que no está preparado para garantizar la integridad de los asistentes.

Mariel Fernández

En diálogo con Radio 10 Fernández expresó su alarma ante las condiciones en las que se llevará a cabo el evento: "Hay mucho revuelo y preocupación, pero no porque le vaya a pasar algo al Presidente, sino porque quiero cuidar de la población de Moreno . Estoy pidiendo que nadie que se quiera manifestar se acerque al acto".

Según la jefa comunal, existen indicios de que personas vinculadas con grupos barrabravas estarían siendo contratadas para asistir al evento: "Sabemos que están ofreciendo plata a gente del barrio y a barrabravas de clubes para que vayan al acto... No sé con qué intenciones ", denunció.

Así es el precario Club Villa Ángela

El escenario elegido para el acto fue el Club Villa Ángela, ubicado en una parcela rural rodeada de calles de tierra y descampados. La intendenta describió el lugar como un espacio improvisado: " Adentro tiene una cancha de fútbol 5 ", señaló, poniendo en duda su capacidad para albergar un evento de tal magnitud.

Si bien ya hay confirmado un operativo de seguridad a cargo de Casa Militar, la Policía Federal y la custodia presidencial, Fernández insistió en que las condiciones no son adecuadas: "Llega a pasar algo, lo mínimo será responsabilidad de quien organiza el acto", advirtió.

Axel Kicillof y Mariel Fernández

El contexto no podría ser más delicado. Los últimos actos públicos del presidente Milei han estado marcados por incidentes como los ocurridos en Lomas de Zamora y Corrientes, donde vecinos lanzaron insultos y objetos desde brócoli hasta un cascote contra el mandatario y su equipo.

Esta escalada de tensiones es la que llevó al gobernador bonaerense Axel Kicillof a emitir un comunicado oficial en el que cuestiona duramente la organización del evento: "Tienen todo el derecho a hacer campaña, pero esta convocatoria tiene aspectos muy extraños y sospechosos", afirmó Kicillof.

Milei en Lomas de Zamora

El gobernador enumeró tres puntos clave que alimentan la preocupación: "En primer lugar, se elige un lugar que no está preparado para realizar un acto de estas características; en segundo lugar, intervienen en su organización personajes con más prontuario delictivo que experiencia política; en tercer lugar, los dirigentes de LLA advierten sobre hechos de violencia que podrían producirse", advirtió.

El llamado desesperado de Mariel Fernández y las críticas de Axel Kicillof pintan un panorama sombrío. La posibilidad de enfrentamientos violentos y la presencia de actores con antecedentes dudosos generan un clima de incertidumbre y temor entre los vecinos. "Mi prioridad es cuidar a la gente de Moreno", insistió la intendenta.