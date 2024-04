Javier Milei se inmoló y habló sobre "Bertie" Benegas Lynch: "Lo que hiciste ahí es ser funcional a los orcos"

El diputado nacional por la provincia de Buenos Aires Alberto "Bertie" Benegas Lynch será recordado más por su frase sobre la educación "No creo en la obligatoriedad de la educación" que por su tarea en la cámara baja del Congreso.

Con el escándalo quemándole en las manos, Javier Milei, jefe de Estado y máxima autoridad de la Libertad Avanza, salió a defender al hijo del libertario más famoso de Argentina que tiene su mismo nombre, Alberto Benegas Lynch.

Alberto "Bertie" Benegas Lynch

Milei fue invitado por Alejandro Fantino para hablar sobre la realidad política y social; allí responsabilizó a Romina Manguel conductora del espacio de FM Milenium 106.7 por los dichos del diputado libertario: "Es un error de 'Bertie' de haber ido a ese lugar".

El presidente también expresó: "Acá lo que tenés que entender es que los periodistas también juegan para destruir, claramente".

Milei cargó contra lo que también considera casta periodística: "No tener que ir a dar notas a esos tipos", dijo y continuó: "No les interesa saber qué pensás, no les interesa saber cómo tener una mejor versión del mundo".

Fantino, que permaneció en silencio dejó que Milei expresara su idea fluidamente: "Les interesa ver qué definición te sacan para hacer daño", dijo y disparó: "Eso los termos lo entienden bárbaro".

Una definición que quedará para la historia de las definiciones del Presidente es la siguiente: "Los liberales, en este sentido, son bastante ingenuos", dijo y explicó: "Porque como nosotros consideramos que los libertarios no somo manadas y somos todos librepensadores, eso funciona para la academia pero no para la política".

Sin quererlo -o queriendo- Milei definió en seis palabras lo que pasó entre Benegas Lynch y Manguel: "Lo que hiciste ahí es ser funcional a los orcos".

Qué había dicho "Bertie" Benegas Lynch

En la entrevista que lo catapultó como el diputado más frío de la Argentina, Berti Benegas Lynch habló sobre su postura sobre la educación en el país, que está siendo bastardeada por las políticas económicas de Luis Caputo.

En este contexto, expresó sin tapujos: "La libertad es también si no querés mandar a tu hijo a la escuela para que te ayude en el taller".

Bertie con el equipo de la Libertad Avanza

Con total naturalidad, también dijo: "Muchas veces puede pasar en la estancia, y sobre todo en Argentina, que no te podés dar el lujo de mandar a tu hijo al colegio porque lo necesitás en el taller junto al padre trabajando y no lo puede mandar a la universidad".

Además, completó: "Yo no creo en la obligatoriedad de la educación. Es una responsabilidad de los padres. Vos a tu hijo le querés dar lo mejor" y agregó: "La educación es el eje de la civilización. ¿Cómo se te ocurre darle a un comité de burócratas la decisión de la educación? ¿Al Estado? ¿Al Ministerio de Educación?".

Bertie terminó de enterrarse: "Lo que se supone de una familia es que traen un chico al mundo para educarlo, para protegerlo, para que sea una mejor persona, y para que cambie el mundo".

Además, aseguró que el cree: "En el individuo, en las decisiones que tomemos en nuestras vidas, y creo que el Estado está solo para proteger los derechos individuales e impartir justicia".