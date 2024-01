Kicillof anuncia un aumento salarial del 25%: enterate si te corresponde cobrarlo

En un contexto inflacionario que no se vivía desde los años '90, la voluntad política es lo que salva a los trabajadores. Esta vez, la buena noticia la dio Axel Kicillof que anunció un aumento de salarios para todos y todas las que trabajan en el área estatal.

El aumento es del 25% en enero más precisamente para los trabajadores de la administración pública provincial. El porcentaje se calcula a partir de los salarios pagados en diciembre de 2023.

Axel Kicillof

El 25% que anunció el gobernador de Buenos Aires se confirma con un 10% de aumento que devino de la discusión de aumento de sueldos en 2024 y el restante 15% es de la suba de las paritarias previstas para 2023.

Mediante un comunicado que provino desde el ministerio de Hacienda y Finanzas de la provincia de Buenos Aires, se dio a conocer la toma de conciencia sobre el problema político, económico y social por el que atraviesan los trabajadores: "El gobierno es consciente de la pérdida de poder adquisitivo que ocasionó en los salarios la aceleración inflacionaria desatada luego de la devaluación del tipo de cambio", explicaron y añadieron que la suba del salario es ni más ni menos que el "compromiso" que el Gobernador sostiene con los trabajadores.

Aumento para estatales

Aunque intente, la inflación sigue "comiendo" el salario de los trabajadores. Es que tras el acumulado del 2023 llega a un 148.35% mientras que la inflación anual del año pasado fue de 211%.

La pelea de Milei con una cuenta fake de Kicillof

Ya es tradicional que el presidente de todos los argentinos responda a cuanto tweet de vueltas por el espacio de los internautas. Lo que es bastante común también es que el mismísimo Javier Milei responda a noticias falsas, no se sabe si por inocencia o si por morbo de seguir reproduciendo fakes.

Esto es lo que pasó cuando Milei respondió a una cuenta falsa del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof: "Presidente Milei, yo también tengo más años de estudio económico que usted. Licenciatura y Doctorado en Economía, Investigador Adjunto CONICET, Investigador Titular Instituto de Investigaciones Económicas de la UBA, dos veces Gobernador de la PBA. Y no me apañó ningún empresario".

El papelón de Milei

Enojadísimo por la supuesta declaración, Milei respondió y quedó en evidencia: "Estimado Gobernador Kicillof, creí que no era necesario recordarle que Usted fue parte de la cartera de economía de un gobierno que inició el ciclo de estancamiento del PIB y caída en términos per-cápita pese a contar con términos de intercambio fabulosos", empezó.

El Presidente también dijo: "A su vez, tampoco debemos olvidar su pésima gestión en el acuerdo con El Club de París y la coronación de su mala praxis en materia financiera con su catastrófico accionar en el caso de YPF. Tampoco, los argentinos de bien nos vamos a olvidar de su accionar liberticida durante la pandemia".

Javier Milei

Para terminar aclaró: "Por ende, sus diversos títulos no han ayudado a que los argentinos puedan vivir mejor, sino todo lo contrario. Es más, me parece que exageró en el cariño a la parte mala de la biblioteca, esa que no es parte de la solución sino del problema. Saludos, Javier Milei, viva la libertad carajo".

Las reacciones fueron de lo más variado: "Este tipo discute con muertos y hasta con cuentas fake. Ya está, cerremos todo. Ex país"; "Es una cuenta fake de Axel, monigote. Estás más ocupado contestando cuentas fake que recomponiendo los salarios. Impresentable"; "Es una cuenta parodia, piecitos de geisha"; "Quisiera ser Milei para vivir en Twitter respondiendo a cuentas fake en vez de laburar".