La apuesta peligrosa de Federico "Fred" Machado que pone contra las cuerdas a José Luis Espert

El narco empresario argentino Federico "Fred" Machado, detenido en Texas, tomó una drástica decisión que podría definir su futuro y poner en jaque a varias figuras del sistema político argentino: desde su celda en el Centro de Detención del condado de Fannin, Machado presentó un escrito declarándose "no culpable" de los cargos de narcotráfico, lavado de activos y estafa que enfrenta en Estados Unidos.

Este movimiento, lejos de ser estratégico, lo coloca en una posición extremadamente riesgosa, apostando todo a un juicio oral que podría acabar en una condena devastadora porque la fiscalía texana ya tiene pruebas contundentes contra Machado, incluidas transferencias bancarias y registros documentales que vinculan al empresario con figuras políticas argentinas, como el ex diputado libertario José Luis Espert a quien le financió la campaña.

Fred Machado

Según el expediente judicial "USA v. Mercer-Erwin et al", Machado habría transferido al menos 200.000 dólares al dirigente en 2020, utilizando mecanismos que podrían estar relacionados con lavado de dinero para financiar campañas políticas.

El caso cobra aún más relevancia debido a la conexión entre Machado y Debra Lynn Mercer-Erwin, su socia, quien enfrentó un destino adverso tras declararse también "no culpable".

José Luis Espert y Javier Milei

A Mercer-Erwin la condenaron en mayo de 2023 a 16 años de prisión federal por fraude y lavado de activos, un antecedente que deja poco margen para el optimismo en el caso de Machado. La fiscalía sostiene que el empresario jugaba un rol crucial en la red criminal, proporcionando capital y contactos clave dentro del narcotráfico.

La decisión de Machado de no colaborar con las autoridades estadounidenses genera sin embargo, un alivio temporal para "EL Profe" Espert y otros miembros del oficialismo. Al rechazar un acuerdo con la fiscalía, el empresario evita por ahora aportar información que podría comprometer a figuras políticas argentinas.

Fred Machado clavó media sonrisa para tal vez aminorar la carga de la extradición a Estados Unidos

Sin embargo, las pruebas documentales recopiladas por el Bank of America, incluyendo registros de transferencias y la matrícula del avión usado por Espert (N28FM), permanecen como un peligro latente para el dirigente y su entorno.... una bomba a punto de estallar.

El cronograma judicial ya está en marcha: una audiencia previa se fijó para el 9 de enero, mientras que el juicio oral podría extenderse hasta 2026 . La apuesta de Machado es clara: buscar la absolución total o enfrentar una condena que podría mantenerlo tras las rejas por décadas. Todo esto bajo la sombra de un sistema judicial implacable y pruebas que parecen dejar poco margen para su defensa.

José Luis Espert mientras fue allanado

La situación es crítica porque mientras Federico "Fred" Machado enfrenta un proceso judicial que promete ser implacable, las implicancias políticas en Argentina se mantienen en suspenso y en esa línea, las próximas semanas serán decisivas para esclarecer los alcances de esta trama que mezcla crimen organizado y la política partidaria de José Luis Espert con La Libertad Avanza.