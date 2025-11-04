La comunidad científica sanjuanina denuncia la cancelación de la construcción del radiotelescopio chino-argentino

La reciente decisión del gobierno de Javier Milei de dar por terminado el proyecto conjunto con China para la instalación de un radiotelescopio en El Leoncito, San Juan, generó una ola de preocupación en la comunidad científica y académica. Este ambicioso proyecto, conocido como CART (Radiotelescopio Argentino-Chino), representaba uno de los mayores avances en cooperación internacional en el ámbito astronómico para Argentina.

Esto deja expuesto el giro significativo en la política exterior del país, ahora alineada con los intereses de Estados Unidos y su estrategia de contrarrestar la influencia china en América Latina, algo que el gobierno libertario se encargó de desmentir públicamente pero que en los hechos queda claro cuál es el lineamiento.

El convenio que daba sustento al proyecto, firmado entre el CONICET, la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), la Academia de Ciencias de China y el Gobierno provincial, vencía en junio de 2025. No obstante, el Ejecutivo decidió no renovarlo, argumentando razones de soberanía tecnológica y territorial. Además, se detuvo en la Aduana el ingreso de materiales enviados desde China, alegando irregularidades y falta de responsables locales para su recepción.

Desde Casa Rosada, fuentes oficiales señalaron que el proyecto estaba bajo la órbita del Partido Comunista Chino y que podía tener usos estratégicos o de vigilancia más allá del declarado interés científico: " No se avanzará con ningún convenio que no garantice control y supervisión plena del Estado argentino ", manifestaron en un comunicad.

La Universidad Nacional de San Juan, uno de los actores principales en el desarrollo del CART, expresó su profundo desacuerdo con la decisión. A través de una resolución del Consejo Superior, la institución calificó al radiotelescopio como "un desarrollo con fines estrictamente científicos" y lamentó que se haya interrumpido un proceso de cooperación internacional con más de 30 años de trayectoria.

Pablo Diez, secretario de Ciencia y Técnica de la UNSJ, manifestó su sorpresa ante el anuncio al medio sanjuanino Diario Huarpe: " Estamos totalmente sorprendidos . No sabemos nada oficial por el momento. Esta decisión afecta directamente a la comunidad científica y a un proyecto que posicionaba a San Juan como un referente regional en observación espacial".

La UNSJ destacó que el CART era una obra científica de gran envergadura, con una inversión proyectada superior a los 350 millones de dólares y una antena de 40 metros de diámetro, diseñada para ampliar significativamente las capacidades de observación astronómica en Sudamérica. Además, subrayaron que el proyecto se desarrollaba en terrenos argentinos y bajo supervisión local, limitando la participación china al aporte tecnológico.

Pero qué hay detrás de esta decisión política: para Washington, proyectos como el radiotelescopio chino-argentino son vistos con recelo debido a su potencial uso dual, tanto científico como militar; de hecho, la estación espacial instalada en Neuquén bajo administración china ya había generado inquietud similar en el pasado.

Es en esta línea que el gobierno de Milei parece haber optado por alinearse con los intereses estadounidenses al priorizar un discurso de "resguardo soberano" frente a las iniciativas tecnológicas provenientes de China.

No obstante, esta decisión tiene costos significativos para la comunidad científica local porque desde la UNSJ advirtieron que el cierre del proyecto afecta no solo a las investigaciones astronómicas, sino también a la formación académica y al prestigio internacional del país en este campo: " Es una pérdida irreparable para la ciencia argentina ", aseguraron desde la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales.

La cancelación del radiotelescopio CART marca el fin de una década de colaboración científica entre Argentina y China en el ámbito espacial. Este proyecto había sido presentado como un ejemplo exitoso de cooperación internacional y había alcanzado un alto grado de avance antes de ser interrumpido. Es por eso que por ahora, lo único claro es que San Juan pierde una oportunidad histórica para consolidarse como un polo regional en observación espacial.