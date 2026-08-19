La Cybertruck de la fantasía: el influencer de 19 años que promete llevarla a Tucumán si votan a Milei

La campaña electoral de La Libertad Avanza acaba de incorporar una nueva unidad de medida: una Cybertruck por voto. El encargado de semejante promesa fue el influencer tucumano Benjamín Gosen, que difundió un video en el que aseguró que la camioneta eléctrica de Tesla llegará a la provincia solo si los tucumanos eligen al partido libertario en 2027.

" La única forma de que llegue la Cybertruck a Tucumán es votando a los candidatos de La Libertad Avanza ", afirmó Gosen. Luego remató: "Es con Lisandro Catalán", en referencia al presidente de LLA en la provincia y dirigente que busca posicionarse para la carrera electoral el año que viene.

Lisandro Catalán junto a Benjamín Gosen

El anuncio tiene algunos detalles pintorescos. Primero: la Cybertruck no pertenece a Gosen. Segundo: el influencer tiene apenas 19 años. Tercero: no queda claro si Tesla fue informada de que una de sus camionetas ahora funciona como promesa electoral tucumana o si, en algún momento, alguien confundió un spot de redes con un plan de gobierno.

La escena parece salida de una publicidad de concesionaria futurista: votá a Milei y quizá algún día puedas ver una camioneta de 300 mil dólares estacionada en una esquina de San Miguel de Tucumán. No se sabe si el vehículo llegará por decisión política, por importación privada o si aparecerá invocado por inteligencia artificial del mismísimo Elon Musk.

Pero... ¿de quién es la famosa Cybertruck? La camioneta que aparece en el video pertenece al diputado nacional de La Libertad Avanza por Jujuy Manuel Quintar, quien la importó de manera particular desde Estados Unidos.

El vehículo había generado una fuerte polémica en mayo de 2026, cuando fue filmado en el estacionamiento de la Cámara de Diputados. La imagen provocó críticas de la oposición por el contraste entre el valor estimado de la camioneta —entre 250 mil y 300 mil dólares en la Argentina— y el discurso oficial de austeridad.

Manuel Quintar y su Cybertruck

Quintar y distintos influencers libertarios, entre ellos Gosen, defendieron la compra como una "inversión privada legítima" y una muestra del libre mercado luego de la flexibilización de las importaciones.

Quién es Lisandro Catalán

Lisandro Catalán nació en Tucumán el 4 de febrero de 1971, estudió Derecho en la Universidad Nacional de Tucumán y en 2020 completó una Maestría en Gestión Pública en la Universidad Austral.

Actualmente es presidente de La Libertad Avanza en Tucumán y fue respaldado por Javier Milei para comenzar a instalarse como posible candidato a gobernador en 2027. El Presidente compartió declaraciones de Guillermo Francos en las que se destacaba la figura del dirigente tucumano.

Lule Menem, Karina Milei y Lisandro Catalán

"Yo lo conozco a Lisandro hace muchos años, hemos trabajado juntos y creo que hizo una gestión muy importante", sostuvo Francos hace apenas unos días, algo que el mismísimo presidente de las fuerzas del cielo Javier Milei retuiteó.

Catalán tiene una trayectoria política anterior a su desembarco en La Libertad Avanza. Durante al menos una década trabajó en la Administración Pública Nacional y fue director de dos áreas del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos durante los gobiernos de Mauricio Macri y Alberto Fernández. También participó de la campaña presidencial de Daniel Scioli, cuando competía por el Frente para la Victoria.

"Lisandro tiene las condiciones que se necesitan para cambiar definitivamente la provincia de Tucumán".

Guillermo Francos.@GAFrancosOk pic.twitter.com/0IWNr0knkz — La Libertad Avanza Tucumán (@llatucoficial) August 9, 2026

El padre de Lisandro Catalán fue Juan José Catalán, ministro de Cultura durante la última dictadura cívico-militar de Jorge Rafael Videla. Durante su gestión firmó la Resolución 538/1977, titulada "Subversión en el ámbito educativo (conozcamos a nuestro enemigo)". El documento sostenía que "el accionar subversivo se desarrolla a través de maestros ideológicamente captados que inciden sobre las mentes de los pequeños alumnos, fomentando el desarrollo de ideas o conductas rebeldes, aptas para la acción que se desarrollará en niveles superiores".

La escena completa ofrece una síntesis perfecta del marketing libertario: la Cybertruck, por ahora, sigue siendo de Manuel Quintar. Benjamín Gosen sigue teniendo 19 años y Tucumán sigue esperando saber qué políticas concretas propone La Libertad Avanza para 2027. Pero al menos ya tiene una promesa: si vota bien, quizás le estacionen una camioneta eléctrica en la puerta. Con suerte, también viene con un programa de gobierno adentro.