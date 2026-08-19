Monteoliva admitió que aumentaron los suicidios en las fuerzas y vinculó los casos con el endeudamiento

Alejandra Monteoliva terminó admitiendo lo que el Gobierno de Javier Milei intenta mantener fuera de agenda: los suicidios aumentaron entre los integrantes de las Fuerzas Armadas y parte de los casos está relacionada con el endeudamiento y la crisis económica.

La ministra habló este miércoles 19 de agosto con Radio Mitre y fue consultada por el incremento de los suicidios entre efectivos de las distintas fuerzas. Su respuesta fue contundente: "Cuando nos dicen que se incrementaron los suicidios de las Fuerzas Armadas yo digo que sí, que se incrementaron. En 2025 hubo un 30% más de casos que en 2024".

Alejandra Monteoliva junto a la PSA

Monteoliva intentó presentar el problema como parte de una tendencia nacional, pero terminó exponiendo la profundidad de la crisis: "Pero les cuento algo: se incrementaron los suicidios en el país y las FFAA no escapan a esa realidad". Luego precisó: "La tasa de suicidio en Argentina está en el 22.7 cada 100.000 habitantes. Hace 10 años atrás ocurrían en 2300 suicidios y hoy son 5.000 por año".

El dato aparece en un contexto en el que el Gobierno en tándem con Luis Caputo y Javier Milei insiste en que el endeudamiento de las familias es "un tema entre privados". Sin embargo, la propia ministra de Seguridad reconoció que las deudas y la imposibilidad de ordenar la economía personal están entre los factores que afectan a los integrantes de las fuerzas.

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Luis Caputo y javier Milei

Consultada por las causas del aumento, Monteoliva intentó evitar una mención directa a la crisis económica, aunque terminó describiendo sus consecuencias: "Responden a distintos motivos. Nosotros intensificamos el acompañamiento (a los efectivos). El tema de la salud mental lo venimos abordando con acompañamiento desde áreas de bienestar como las capellanías que son una escucha directa", explicó.

Después admitió que el endeudamiento ocupa un lugar central: "Venimos trabajando hace tiempo con distintas medidas, como ayudas financieras porque tenemos ciertos niveles de endeudamiento formales e informales y muchas veces son vidas que hay que ayudar a ordenar".

Alejandra Monteoliva junto a oficiales de Gendarmería

La frase expone una contradicción brutal. El Gobierno responsabiliza a los ciudadanos por endeudarse, pero su propia ministra reconoce que los efectivos atraviesan niveles de deuda capaces de afectar su salud mental y sus vidas. El Estado, que exige disciplina, disponibilidad y exposición permanente a sus fuerzas, parece no poder garantizarles ingresos suficientes ni una respuesta integral frente a una problemática que creció un 30% en apenas un año.

El salario también espera la autorización de Caputo

Monteoliva aseguró que tiene bajo su órbita a unos 112.000 efectivos de cinco fuerzas: Prefectura, Servicio Penitenciario Federal, Gendarmería y Policía de Seguridad Aeroportuaria, además de las estructuras mencionadas en su exposición.

Alejandra Monteoliva junto a la PNA

Frente a los reclamos salariales, la ministra admitió que los ingresos necesitan una recomposición, pero dejó en claro que la decisión depende del equipo económico encabezado por Toto Caputo: "Queremos que todos estén bien. Estamos trabajando con la Jefatura de Gabinete y con el equipo económico. Conocemos la realidad de la gente, me ocupé de explicarles lo que estamos haciendo", afirmó.

En la misma línea agregó: "Estamos prontos a definir la mejor manera que la gente pueda tener un alivio. Quisiera que todos los efectivos tengan lo que necesitan en el bolsillo, pero estamos en un contexto donde nos toca que esas decisiones respondan a lo que se trabaja con el equipo económico".

Rodrigo Andrés Gómez se suicidó en Quinta de Olivos

En diciembre de 2025, dos integrantes del Ejército murieron en menos de 72 horas, uno de ellos en la Quinta de Olivos. Aquellos casos encendieron las alarmas dentro del Gobierno y obligaron a revisar el estado psicológico del personal de las Fuerzas Armadas.