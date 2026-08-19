Un nene llegó al jardín con 71 dosis de cocaína: la fuerte confesión de su mamá

Un insólito y alarmante episodio ocurrió en un jardín de infantes de Córdoba, donde encontraron 71 envoltorios de cocaína dentro de un monedero que tenía en sus manos un nene de apenas dos años. El hallazgo provocó la intervención de la Policía y la Justicia y terminó con la aprehensión de la madre del pequeño.

Todo sucedió en un centro de cuidado infantil ubicado en el barrio Ampliación Cabildo. Una mujer llegó al establecimiento junto a sus dos hijos y los dejó al cuidado del personal. El menor, de dos años, ingresó a la Sala Naranja, mientras que su hermana, de tres, quedó en la Sala Verde.

Un insólito episodio ocurrió en un jardín de infantes de Córdoba, donde encontraron 71 envoltorios de cocaína dentro de un monedero

La situación llamó la atención de una de las docentes cuando advirtió que el nene tenía entre sus manos un monedero rosa. Ante esto, decidió tomarlo y revisar qué había en su interior: fue entonces cuando descubrió una importante cantidad de envoltorios transparentes que contenían una sustancia blanca.

Frente al sospechoso hallazgo, el personal del jardín resguardó inmediatamente el objeto y alertó a las autoridades. Según informó el medio local ElDoce.TV, desde la institución se comunicaron con el servicio de emergencias 911 y también dieron intervención a la Secretaría de Salud y Desarrollo, ya que sospechaban que podían estar frente a algún tipo de estupefaciente. Sin embargo, mientras esperaban la llegada de las autoridades, ocurrió otro episodio que llamó la atención. La madre de los chicos regresó al establecimiento para reclamar el monedero que había perdido.

Durante el intercambio con las docentes, la mujer habría insistido para que le devolvieran el objeto y aseguró que se trataba de algo " con lo que sustentaba a sus hijos menores ". Ante la delicada situación y el contenido que habían encontrado, las trabajadoras del centro infantil se negaron a entregárselo y decidieron esperar la llegada de los agentes.

Tras no recuperar el monedero, la mujer se retiró del lugar junto con su hijo de dos años. Tiempo después volvió al jardín acompañada por su propia madre, abuela de los menores, con la intención de retirar a su hija de tres años, que todavía permanecía dentro de la institución. Para ese momento, los efectivos policiales ya habían llegado al establecimiento.

Un nene de 2 años llegó al jardín con 71 envoltorios de cocaína y detuvieron a su mamá

La investigación sobre el contenido de los paquetes quedó en manos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA), que realizó las correspondientes pruebas de campo sobre la sustancia secuestrada. Los análisis confirmaron que se trataba de cocaína . Además, después de realizar el conteo oficial, los investigadores determinaron que dentro del monedero había un total de 71 envoltorios.

A partir de la confirmación, tomó intervención la Unidad Judicial de Lucha Contra el Narcotráfico, que dispuso el secuestro formal tanto de la droga como del monedero en el que había sido encontrada. La investigación quedó encuadrada en presuntas infracciones a la Ley Nacional de Estupefacientes 23.737.

En ese contexto, la madre de los dos niños fue aprehendida y trasladada a una sede judicial, donde quedó a disposición de las autoridades que llevan adelante la investigación.

Ahora, los investigadores buscan establecer cuál era el origen de la cocaína y cuál iba a ser su destino, dos puntos centrales para determinar las circunstancias en las que los 71 envoltorios terminaron dentro del jardín de infantes. Hasta el momento, la información difundida no da cuenta de otras personas detenidas ni de allanamientos relacionados con el episodio. Sin embargo, la causa continúa abierta y bajo supervisión judicial mientras avanzan las medidas para reconstruir lo ocurrido.

La madre de los chicos regresó al establecimiento para reclamar el monedero que había perdido

En paralelo a la investigación penal, también se pusieron en marcha los protocolos de protección correspondientes para los dos menores involucrados. Las autoridades priorizaron que ambos permanecieran en un ámbito familiar y bajo resguardo.

Finalmente, luego del procedimiento, el nene de dos años y su hermana de tres quedaron al cuidado de su abuela, mientras continúa la investigación contra su madre por el impactante hallazgo que comenzó, inesperadamente, dentro de una de las salas del jardín.