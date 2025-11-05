La granja de trolls de Milei desbordó de odio y bronca tras el triunfo de Zohran Mamdani en NY pero no se lo dejaron pasar

El reciente triunfo de Zohran Mamdani como alcalde de Nueva York desató una tormenta de comentarios entre las filas libertarias argentinas, que, al parecer, están más preocupadas por la política interna de Estados Unidos que por el caos económico, político y social que atraviesa Argentina bajo el gobierno de Javier Milei, a quien, por cierto, apoyan con fervor religioso.

Mamdani, un chico de 34 años nacido en Uganda, hijo de una cineasta y un académico, y ahora alcalde de la Gran Manzana, parece ser la encarnación de los temores más profundos de los libertarios argentos. Es que con propuestas como transporte público gratuito, educación accesible y control de alquileres, Mamdani se ha convertido en el objetivo perfecto para quienes ven en todo lo público una "amenaza comunista".

Zohran Mamdani nuevo alcalde de Nueva York

El legislador bonaerense Agustín Romo no tardó en expresar su indignación: "Acaba de ganar la alcaldía de la ciudad de New York un comunista musulmán de 35 años [en realidad tiene 34], que propuso dar transporte gratis, salud gratis, educación gratis, supermercados gratis y que, para financiarlo, propuso aumentar exponencialmente los impuestos. Una locura", escribió en su cuenta de X. Romo, con su siempre refinado análisis geopolítico, también se preguntó: "Era impensado que en New York gane un comunista que profese el islam, sobre todo después del ataque terrorista del 9/11, ¿no?"... porque claramente cualquier musulmán electo en Nueva York debe ser una amenaza terrorista. Lógica impecable.

El director de Comunicación Digital de la Casa Rosada, Juan Pablo Carreira (o Juan Doe su nombre de guerra en redes), no quiso quedarse atrás y sumó su cuota de xenofobia digital: "Y, bueno, muchachos, se completa el mapa de capitales más importantes del mundo en manos de comunistas inmigrantes africanos ", publicó con la torpeza que lo caracteriza. Por si esto fuera poco, también arremetió contra el presidente colombiano Gustavo Petro por haberse reunido con Mamdani: "El pelotudo enfermo de mier** de Gustavo Petro se fue a Nueva York para reunirse con el comunista proterrorismo que acaba de ganar la intendencia. Ridículo".

Pero... ¡puede haber más! El periodista oficialista Jonatan Viale decidió aportar desde su trinchera mediática con una imagen creada por inteligencia artificial que muestra a la Estatua de la Libertad cubierta con un hiyab negro y una ciudad al fondo que parece sacada de un cuento orientalista. La leyenda "pobre NY" acompaña la imagen. Es curioso cómo Viale parece más preocupado por el futuro imaginario de Nueva York que por el presente muy real de Argentina, donde el dólar paralelo se dispara y la inflación rompe récords históricos bajo el mando de Luis "Toto" Caputo.

La diputada libertaria Juliana Santillán -más conocida por sus errores de ortografía que por su gestión política- también se sumó al festival de críticas con una comparación entre Mamdani y el peronismo argentino: "Paralelo con el peronismo y riesgo kuka".Según Santillán, las políticas del nuevo alcalde neoyorquino son "medidas económicas intervencionistas y de control de precios que tradicionalmente ha impulsado el peronismo en la Argentina". Incluso tuvo tiempo para subir una foto del alcalde electo haciendo los dedos en V, símbolo del peronismo. Porque si algo enseñan los libertarios es que todo lo malo en el mundo... tiene su raíz en el peronismo.

Mientras tanto, en Argentina, bajo la gestión del presidente Javier Milei que todos estos personajes defienden con uñas y dientes, la economía sigue en caída libre. La pobreza alcanza niveles alarmantes, los servicios básicos están colapsados y las políticas económicas parecen más un experimento fallido que un plan coherente. Pero no importa: ¡lo urgente es criticar a un alcalde neoyorquino porque propone transporte público gratis!

Es que Zohran Mamdani no solo representa diversidad cultural, políticas públicas inclusivas y una mirada progresista sobre el rol del Estado. Pero quizás lo más irónico sea que mientras critican a Mamdani por su origen ugandés y su religión musulmana, olvidan que su propio país fue construido por inmigrantes y que muchas de las libertades que hoy disfrutan se lograron gracias a luchas colectivas y populares.

Como si fuera poco, desde el diario La Nación postularon noticias sobre el Día de Acción de Gracias que se celebra en Estados Unidos dejando claro el alineamiento comunicacional con el país que gobierna Donald Trump. Frente a esto, también llovieron las críticas de parte de la actriz y guionista Malena Pichot que expresó: "¿Cómo mi amor?" y de Marcela Feudale que se quejó: "Y a quié puede importarle el Día de Acción de Gracias en Argentina. No es posible un 4 de Noviembre ni un pavo. Vayan y lean de q se trata", expresó y los comentarios fueron una catarata:

Las predicciones sobre cómo estará el tiempo el Día de Acción de Gracias en 2025, según los almanaques https://t.co/irFYtHSkS4 — LA NACION (@LANACION) November 4, 2025

Algunas reacciones a los comentarios libertarios

También te pautearon este tweet fascista?

Que manera de estigmatizar y sembrar odio.

Periodismo-títere de la peor de las castas, la que vende armas y se enriquece con la sangre y dolor ajenos.

Y después se quejan de la violencia que ellos mismos provocan. — Mauricio Onetto (@mauricioonetto) November 5, 2025

Cada día das más vergüenza — Miguel Orell (@migorell) November 5, 2025

Ahora les toca ir a Acción de gracias al NY del zurdo musulmán pic.twitter.com/B5ERkIF4GD — Inca (@LaInca_) November 5, 2025