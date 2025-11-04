La grieta Milei-Macri se profundiza: Adorni le respondió al ex presidente tras sus críticas y defendió su designación

La tregua entre Javier Milei y Mauricio Macri parece haber durado menos que una conferencia de prensa. Días después de compartir una cena en Olivos, el líder del PRO publicó un extenso mensaje en X donde criticó abiertamente la decisión del Presidente de nombrar a Manuel Adorni como jefe de Gabinete en reemplazo de Guillermo Francos. "La salida de un hombre con capacidad y equilibrio como Guillermo Francos, que para la ciudadanía representaba sensatez, para ser reemplazado por otro sin experiencia, no parece ser una buena noticia", escribió Macri, marcando un nuevo un quiebre político con el gobierno libertario.

Mauricio Macri en la reunión del PRO.

El ex mandatario -que hasta hace poco respaldaba públicamente a Milei- incluso había sugerido un nombre alternativo: "Como le mencioné, existía la posibilidad de reemplazar a Francos por otra persona idónea de su equipo, con un perfil más técnico y mayor capacidad de conducción y coordinación de equipos, como Horacio Marín, actual presidente de YPF". En el mismo texto, Macri lamentó que no se resolvieran las "disputas internas del gobierno, claves en la hoja de ruta del futuro", y advirtió que la gestión de Milei se encuentra ante "una oportunidad histórica que no puede desaprovechar".

Las palabras del ex presidente cayeron como una bomba dentro de la Casa Rosada y motivaron una inmediata respuesta del flamante jefe de Gabinete. En declaraciones radiales, Adorni -que hasta hace pocos días era el vocero presidencial- buscó bajarle el tono a la polémica, aunque dejó en claro que no comparte las críticas de Macri. "Es su opinión, pero la verdad es que es un tema de segundo orden, porque el gabinete lo elige el Presidente", afirmó, dejando entrever que el ex mandatario estaría cruzando una línea de intromisión política.

El nuevo jefe de Gabinete también se mostró sorprendido por la publicación del líder del PRO: "Me llamó la atención", reconoció, y respondió con un mensaje cargado de desafío: "Yo le tomo el desafío para ver cómo me va... Ojalá que me vaya bien, así cuando termine mi función, sea cuando sea, lo llamaré y le diré: '¿Viste que estabas equivocado?'". Adorni, además, aprovechó la entrevista para trazar una línea de lo que, a su juicio, deberían ser los comportamientos institucionales de los expresidentes. "Sea cual sea el color político y sean cuales sean las diferencias, tienen que tratar de empujar para adelante", expresó.

Ayer fui invitado a comer por el presidente Milei en Olivos, en agradecimiento por el apoyo que le di en la semana más difícil de su gobierno antes de las elecciones. En el encuentro hablamos sobre los temas pendientes. La idea era pensar la mejor manera de reforzar los equipos y... — Mauricio Macri (@mauriciomacri) November 1, 2025

De esta manera, sugirió que la intervención pública de Macri no contribuye a la estabilidad del gobierno. Según su visión, la publicación de Macri "no iba en esa línea", pero insistió que uno "tiene la libertad de opinar lo que le parezca". El flamante funcionario también reveló que se enteró de su nombramiento "unos días antes de que saliera el comunicado" y confesó que hasta entonces "estaba trabajando para asumir como legislador el 10 de diciembre". "Me sorprendió mucho más. Terminé estando al tanto de todo lo que pasaba en el Estado de punta a punta. Eso me allana un poco más el camino de trabajo, al menos al principio de esta transición, que recién la estoy iniciando", señaló, intentando mostrar serenidad en medio del conflicto.

Manuel Adorni

El trasfondo político, sin embargo, deja ver algo más que una simple diferencia de opiniones. Las palabras de Macri pusieron en evidencia el desgaste del pacto político entre el PRO y La Libertad Avanza, un acuerdo que desde el inicio se sostuvo en la conveniencia y no en la afinidad ideológica. Milei había agradecido públicamente el apoyo del ex presidente durante la campaña electoral y tras la victoria libertaria en las legislativas, pero los movimientos recientes en el gabinete -con la salida de Francos y el ascenso de Adorni- parecen haber desatado la primera gran interna entre ambos espacios. Mientras tanto, la salida de Francos provocó la huida de Lisandro Catalán, desplazado del Ministerio del Interior por el bonaerense Diego Santilli. A ella se sumó la partida de Cecilia Loccisano, cuyo reemplazo será el ingeniero químico Guido Giana, un ex funcionario con pasado en el PAMI. Todos ellos fueron reemplazados por dirigentes del PRO.