La inflación de octubre marcó un 2,3%: Caputo zafó nuevamente gracias a Donald Trump

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) publicó las cifras de inflación correspondientes a octubre y quedó expuesto un incremento del 2,3% en el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Este dato representa una aceleración respecto al 2,1% registrado en septiembre. En la misma línea y en términos interanuales, la inflación alcanzó un 31,3%, mientras que en lo que va del 2025 acumula un 24,8%.

Entre las categorías analizadas por el Indec, el rubro Transporte fue el que mostró el mayor aumento, quedando en un 3,5%. Este incremento se explica principalmente por ajustes en los precios de combustibles y tarifas asociadas al sector. Por su parte, Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles registró una suba del 2,8%, posicionándose como la segunda categoría con mayor aumento.

En cuanto al impacto regional, el rubro Alimentos y bebidas no alcohólicas, con una variación del 2,3%, fue el principal impulsor de la inflación mensual en la mayoría de las regiones del país. Sin embargo, en la Patagonia, este lugar lo ocupó Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles.

En el otro extremo, Equipamiento y mantenimiento del hogar y Recreación y cultura mostraron los incrementos más bajos del mes, ambos con una suba del 1,6%. Estas categorías se mantuvieron relativamente estables frente a la dinámica inflacionaria general.

Al desglosar las cifras por tipo de precios, se descubre que los estacionales lideraron el aumento con un 2,8%, seguidos por los regulados, que subieron un 2,6%. Por su parte, el IPC núcleo —que excluye tanto los precios regulados como los estacionales— se ubicó en un 2,2%.

El mes de octubre estuvo marcado por las elecciones legislativas nacionales, un contexto que incrementó la incertidumbre económica y la volatilidad cambiaria, pero para el alivio de Javier Milei y Luis Caputo, a pesar de esto, el traslado a precios de las fluctuaciones del dólar se mantuvo contenido debido al estancamiento de la actividad económica y la debilidad del consumo interno.

Es por esto tal vez que el ministro de Economía, destacó que el índice interanual de inflación acumuló "dieciocho meses consecutivos de desaceleración en comparación con el mismo mes del año anterior". Además, dijo orgulloso que esta cifra es "la más baja desde julio de 2018".

Caputo también celebró que la inflación acumulada en los primeros diez meses del año fue " la menor para este período desde 2017 ", con una cifra del 19,4%. Asimismo, resaltó que la media móvil de seis meses de la inflación general se ubicó en 1,88%, alcanzando su punto más bajo desde enero de 2018.