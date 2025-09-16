La oposición destrozó el relato de Milei sobre el Presupuesto 2026: "Lo peor no pasó"

El discurso de Javier Milei al presentar el Presupuesto 2026 no logró generar adhesiones fuera de su núcleo más fiel. Al contrario, abrió un frente de críticas contundentes desde distintos sectores de la oposición, que pusieron el foco en las inconsistencias entre lo dicho en cadena nacional y lo que realmente establece el texto enviado al Congreso. El jefe del bloque de Unión por la Patria en Diputados, Germán Martínez, utilizó su cuenta de X para desarmar el relato presidencial. "Mientras analizan el ´tono´ y otras yerbas, el presupuesto enviado ELIMINA: -el 6% del PIB para educación; la inversión progresiva en ciencia hasta llegar al 1% del PIB; el Fondo Nacional para Escuelas Técnicas; la inversión progresiva en defensa nacional (FONDEF)", enumeró a través de su cuenta personal de X.

Y fue más allá: "Milei sigue sin registrar la magnitud del malhumor que hay en gran parte del pueblo argentino y que se expresó en parte en las recientes elecciones de la PBA. No anunció nada que alivie la vida cotidiana de las y los argentinos hoy. Ninguna mejora inmediata para trabajadores, jubilados, pensionados, personas con discapacidad, universidades, provincias. Tampoco hubo anuncios para la industria, las pymes y el comercio, afectados por un profundo freno económico". Como cierre, advirtió: "El 90% de lo que dijo, ya lo enunció el año pasado cuando presentó el proyecto de ley de presupuesto que él mismo abortó en su tratamiento".

En la misma línea, el diputado Pablo Juliano también salió al cruce del mensaje presidencial. "LO PEOR NO PASÓ. Millones de argentinos viven peor. Un discurso falsamente moderado nos promete que 'lo peor ya pasó'. No hubo menciones a la biblia, ni frases de películas: supuestamente ahora la salud, la educación y los jubilados van a ser la prioridad. No nos equivocamos cuando decíamos que el gobierno tenía sus prioridades desordenadas", escribió en redes sociales. Y completó: "Vamos a analizar bien el proyecto. El año pasado el oficialismo cerró la comisión de Presupuesto para que no haya ley. Más que palabras hacen falta hechos y resultados".

El legislador cordobés Oscar Agost Carreño, por su parte, analizó con dureza el cambio de tono de Milei: "MILEI CAMBIÓ EL TONO, PERO NO EL RUMBO (Y PIDE MÁS TIEMPO)". Según detalló, hubo algunos puntos positivos —"Bajó 10 cambios y hasta habló de consensos. Reconoció que no alcanza con ordenar la macroeconomía y que debe enfocarse en la micro"—, pero también marcó contradicciones profundas en el relato que leyó el mandatario por cadena nacional: "Promete para 2026 lo que negó durante los últimos dos años. Asegura que su prioridad es la Educación, la Salud y los Jubilados, pero la realidad lo desmiente".

De acuerdo con Agost Carreño, el presidente "acorralado, ofrece una zanahoria de plástico para evitar que gobernadores y aliados insistan con las leyes del Garrahan y de las Universidades, que buscan garantizar fondos ahora y no postergarlos para más adelante". En definitiva, para la oposición, el discurso presidencial fue una reedición de viejas promesas, esta vez con un tono más calmo, pero con las mismas inconsistencias de fondo. Mientras Milei defendió que "el equilibrio fiscal es la piedra angular de nuestro plan de gobierno" y se ilusionó con un crecimiento del 5% anual, desde las bancadas opositoras recalcaron que no hubo respuestas a los problemas urgentes: la falta de empleo, la caída del poder adquisitivo y la crisis de financiamiento de sectores clave como educación, ciencia y salud.