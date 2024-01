La respuesta de los gobernadores a Milei y el "operativo Karina" en el Congreso porque los números no dan

Las declaraciones amenazantes del presidente Javier Milei llegaron a su pico máximo de tensión política en tan solo un mes y medio de mandato, ya que, según reveló el diario Clarín, durante la reunión de Gabinete junto al ministro de Economía y otros dirigentes, habría expresado su enojo con los gobernadores, sin importar su afiliación partidaria, quienes han planteado diversas objeciones sobre la Ley Ómnibus, que plantea directamente un cambio de paradigma en la argentina y especialmente en lo que respecta a las retenciones.

"Los voy a dejar sin plata, los voy a fundir a todos", habría dicho Milei, generando preocupación y reacciones por parte de los mandatarios provinciales, tanto en los que mostraron su apoyo como en los que no. Fue el caso del gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, quien manifestó su angustia en los medios locales e interpretó que esta amenaza está dirigida especialmente a Santa Fe, que se destacó por oponerse a las retenciones a las exportaciones agropecuarias.

Maximiliano Pullaro, gobernador de Santa Fe

"Creo que sí, nos habla a nosotros porque fuimos el principal Gobierno que se plantó ante un tema que entendíamos que era injusto para la provincia de Santa Fe y son las retenciones a las exportaciones agropecuarias y los gravámenes a las exportaciones industriales", apuntó gobernador provincial. "Entonces, la verdad es que me angustia su amenaza, pero yo nunca me voy a poner del lado del Gobierno central porque pretendan subordinarnos con la billetera. Vamos a defender la producción de la provincia de Santa Fe y si Caputo piensa de esa manera, nosotros vamos a trabajar para hacerle entender que es un error aumentar las retenciones al campo y a la industria", sentenció.

Por su parte,el mandatario provincial de Chubut, Ignacio "Nacho" Torres, se sumó a las respuestas, pidiendo a Milei que "no tire más de la soga" y destacando la importancia del respeto en el diálogo político. "Nos encontramos con una manifestación por parte del Presidente de la Nación diciendo que los gobernadores que no acompañen no van a tener ni un peso. Yo le digo que no tire más de la soga, porque es la Nación la que nos debe a nosotros y la que tiene que rendir cuenta con las provincias que venimos aportando más de 300.000 millones de dólares hace más de 100 años", remarcó.

Nacho Torres, gobernador de Chubut

Otro de los gobernadores que decidió salir al cruce ante las amenazas del presidente Milei fue el vicegobernador de Rio Negro, Pedro Pesatti, quien afirmó que la Patagonia es fundamental para la producción de energía en Argentina y que no se puede utilizar la amenaza como único método de gobierno posible. "Río Negro, como la Patagonia, no son territorios que viven colgados del presupuesto nacional. Todo lo contrario, contribuyen a que la Argentina pueda encontrar los caminos que necesita, todos los días con su esfuerzo, trabajo y recursos", manifestó el mandatario provincial.

A esta crítica se le unió el gobernador de esa provincia, Alberto Weretilneck, quien salió al cruce en su cuenta de X: "Dejen de apretar y busquen acuerdos grandes para avanzar como sociedad. Dejen de lado la confrontación y busquen consensos".

Karina Milei intenta salvarle las papas al hermano... otra vez

En medio de las negociaciones, la secretaria general de Presidencia, Karina Milei, intervino en las conversaciones por la Ley Ómnibus para intentar apagar los incendios que su hermano, el Jefe de Estado, reavivó poniendo a los gobernadores entre la espada y la pared. Su presencia en el Congreso y las reuniones con legisladores destacan la importancia que el Gobierno le implora a este proyecto.

Javier Y Karina Milei

La reunión con el titular del cuerpo, Martín Menem, en el comedor del Senado, intentó dar luz a esta situación y por la tarde se dirigieron los tres a Casa Rosada para continuar con las conversaciones para intentar avanzar con el proyecto. "No se negocia, la ley tiene mejoras. Este Presidente no cede", había dicho Milei ante la prensa internacional antes de que su hermana intentara intervenir y calmar el huracán.