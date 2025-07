Empezaron las amenazas contra Tinelli tras el supuesto cierre de LaFlia: "¿Me vas a pagar lo del año pasado?"

En el intrincado y a menudo turbio mundo del espectáculo argentino, las noticias sobre el supuesto cierre de LaFlia Contenidos, la productora de Marcelo Tinelli, generaron un revuelo que parece tener consecuencias mucho más rápido de lo que podría esperarse.

Es que más allá de la incertidumbre sobre el destino de la empresa, lo que realmente llamó la atención es el explosivo reclamo público de Luisa Albinoni, quien, sin pelos en la lengua, dejó al conductor televisivo en una posición mínimamente incómoda.

Marcelo Tinelli

Todo comenzó con un tuit que podría quedar registrado en los anales del show como un ejemplo de frontalidad y, por qué no, de hartazgo: "Hola Marcelito, me acabo de enterar que cerrás LaFlia. ¿ Me vas a pagar lo del año pasado o me considero garc*da ?", disparó la actriz desde su cuenta de X .

Mientras tanto, el propio Tinelli salió a calmar las aguas con un comunicado en sus redes sociales. Según él, LaFlia no cierra, sino que se encuentra en un proceso de "reestructuración de personal".

El incendiario posteo de Luisa Albinoni

Una frase que, aunque repetida hasta el hartazgo por empresarios en apuros, no logra disipar las dudas sobre el futuro de la productora: "Sigue con los proyectos que tenía en curso para este año y para el próximo, tanto a nivel local como internacional", aseguró Tinelli, como si la palabra "reestructuración" no evocara despidos masivos y problemas financieros.

"En relación a algunas noticias que están difundiendo sobre el supuesto cierre de LaFlia, quiero decirles que eso es falso . La productora no cierra, sigue con los proyectos que tenía en curso para este año y para el próximo, tanto a nivel local como internacional. Lo único que se está haciendo es una reestructuración de personal, como lo hacen tantas empresas en este país", dijo el cuervo Tinelli en su cuenta oficial de Instagram y se llamó al silencio absoluto.

El comunicado que Tinelli se apuró a escribir

El reclamo de Albinoni, sin embargo, pone en evidencia algo más profundo: las prácticas laborales y financieras dentro del mundo del espectáculo argentino. La actriz, al menos, decidió no quedarse callada y exponer públicamente una deuda que, según sus palabras, data del año pasado.

Sin embargo, quedan más dudas que respuestas pues los casos de deuda no sólo tienen que ver con Luisa Albinoni, sino también con la community manager Melu De Felice que supo trabajar en el Cantando y hasta con la Tía Sebi que trabajó algunos meses en la productora de Marcelo Tinelli y denunció el mal manejo de su producción respecto al retraso del dinero pactado por su trabajo. El comienzo del final del conductor y empresario de los medios de comunicación, empieza a delinearse.