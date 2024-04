La UBA, al borde del precipicio: los números del ajuste de Milei, el petitorio y la carta de la Justicia

La Universidad de Buenos Aires (UBA) decidió una vez más alzar su voz en contra del congelamiento del presupuesto universitario decidido por la administración del presidente libertario Javier Milei, una medida que podría tener graves consecuencias para la institución y su comunidad. Bajo el lema "Cuidemos lo que funciona. #SomosUBA", la institución convocó a toda la ciudadanía a manifestarse en contra de esta decisión mediante la recolección de firmas en un petitorio online.

Esta junta de firmas, abierta a estudiantes, profesores, no docentes, investigadores y al público en general, será presentada ante las autoridades del Ejecutivo nacional y el Congreso con el fin de que se pueda dar marcha atrás a la iniciativa. La participación es simple: sólo se requiere completar el formulario con nombre, apellido y número de documento.

La UBA busca defender la educación pública.

Al respecto, consultado por BigBang, Sebastian Civallero, secretario de Ciencia y Técnica de la universidad contó cómo se dieron los hechos y cuál es la medida que pretende tomar la UBA ante este recorte: "En principio la UBA se adhirió al paro docente y no docente realizado por todas las universidades del país el pasado 14 de marzo. También empezamos a hacer una serie de acciones de comunicación para que las personas entiendan la situación de la Universidad en tanto nos afecta a todos".

"La UBA funciona tanto para quienes estén estudiando en sus aulas y saben que el día de mañana tendrán un título con reconocimiento internacional como para ese medio millón de personas que se atiende en nuestros hospitales todos los años", manifestó Sebastián, quien también remarcó: "Para sumar más apoyos hicimos un petitorio online para que nos acompañen en el reclamo presupuestario todas las personas y no solo quienes formamos parte de la Universidad".

Además, la UBA realizó acciones conjuntas con otras casas de altos estudios para compartir el reclamo: "Las acciones conjuntas con otras universidades se deciden en el CIN que es el organismo que nuclea a todos los rectores del país y que ya sacó varios comunicados con las líneas de acción. La semana que viene hay un planetario nacional, en donde se elegirá al nuevo Presidente y entendemos que seguro allí habrá novedades".

El problema presupuestario que tiñe de negro las actividades de las Universidades surge a raíz de la decisión del Gobierno nacional de prorrogar los valores del año 2023 al 2024, en un contexto de inflación interanual del 276%, sin tener en cuenta que esta situación pone en riesgo la financiación de la Universidad de Buenos Aires en los próximos meses.

UBA

De hecho, a pesar del anuncio oficial de un aumento del 70% en los "gastos de funcionamiento de las universidades nacionales", se destaca que estos costos solo cubren el 10% de los gastos totales necesarios para el funcionamiento normal de la Universidad.

En otras palabras, la situación profundiza la crisis en la educación e incluso otras áreas que son necesarias para el funcionamiento de una sociedad considerablemente, debido a que la UBA también administra más de 71 institutos de investigación y 6 centros hospitalarios que atienden a más de medio millón de pacientes por año.

Consultado respecto al impacto que tendría el avance de esta medida decidida por el oficialismo, Civallero expresó: "Afecta en muchos sentidos. El primero es material: habrá menos presupuesto para mantener los edificios, para seguridad, para equipos e insumos de laboratorio. Los hospitales hoy ya están dando de baja servicios, esto no solo impide continuar con el rol social de la UBA sino que golpea la formación de los futuros médicos".

"En segundo lugar, los salarios de docentes y no docentes se encuentran totalmente atrasados. El personal que mantiene y gestiona los edificios no puede afrontar los gastos que implica acercarse a la UBA, comer y además mantener sus hogares. Ni hablar que estamos perdiendo muchos profesores ya que deben buscar otros trabajos con salarios más competitivos".

La UBA se levanta contra las medidas del Gobierno.

"El recorte se sufre mucho en investigación, que es mi área de gestión. En ese caso ya estamos viendo suspender proyectos o dejar de pagar becas. Pensemos que hoy la UBA es la universidad que más becas financia en todo el país, cerca de 700", expresó al terminar de enumerar las consecuencias del congelamiento presupuestario.

La comunidad educativa de la UBA espera que este llamado a la acción logre sensibilizar a las autoridades y a la sociedad en general sobre la importancia de garantizar un presupuesto adecuado para una educación superior de calidad en Argentina.

"(La justicia) en principio podría, ya que se ven violentados los principios de autarquía y autonomía. A su vez, hay convenios firmados con el ex MINCyT o la Agencia, que hoy no se están cumpliendo con el cronograma de pagos. De todas formas, no soy abogado y la situación es inédita, nadie sabe cómo va a evolucionar esto. Hoy, estamos apostando al diálogo y el acompañamiento de la sociedad", cerró Civallero.