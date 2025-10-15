Laje se metió de lleno en la campaña de Milei y usó el caso del doble femicida Laurta: "Desastre kirchnerista"

El reciente posteo de Agustín Laje en sus redes sociales, donde vuelve a atacar al feminismo y lo asocia al kirchnerismo expone las graves implicancias de su discurso en un contexto social marcado por la violencia de género donde 11 mujeres murieron por razones de violencia machista.

Una vez más, Laje aprovechó el caso del doble femicidio perpetrado por Pablo Laurta para reforzar su narrativa antifeminista, omitiendo su propia relación pasada con el acusado y los peligros de una retórica que perpetúa la violencia más cruenta para con las identidades feminizadas.

Laurta compartió espacio con Nicolás Márquez y Agustín Laje, ambos muy cercanos al presidente Javier Milei

En su publicación, Laje expresó: "Tan psicópatas son los zurdos que, ante el asesinato de mujeres, solo ven una oportunidad para hacer política. Si el caso les sirve, lo usan; si no, lo esconden".

En la misma línea expuso: "Durante el desastre kirchnerista, los femicidios no dejaron de crecer. Y fueron muchos los kirchneristas denunciados por violencia, acoso o abuso sexual de mujeres: desde el ex presidente hasta gobernadores, intendentes, periodistas y militantes. Todos, protegidos por el feminismo vernáculo: amante vergonzoso de los patriarcas del progresismo ".

Tan psicópatas son los zurdos que, ante el asesinato de mujeres, solo ven una oportunidad para hacer política. Si el caso les sirve, lo usan; si no, lo esconden. Les importa más ensuciar enemigos que hacer justicia y castigar a los verdaderos culpables.



Durante el desastre... — Agustín Laje (@AgustinLaje) October 15, 2025

Y, como si fuera poco, Laje terminó: "Nunca les importaron las mujeres. Solo les importó la caja, el relato y la política sucia. No se dejen psicopatear por estos miserables: no avalar la estafa feminista no te vuelve violento; no tragar los dogmas progresistas no es 'discurso de odio'. Su falso dilema es tan burdo como su moral"

El vínculo con Pablo Laurta: más que una coincidencia

En 2018, Laurta invitó a Laje y Nicolás Márquez (biógrafo de Milei acusado de abuso sexual a su hija menor de edad) a presentar su libro El libro negro de la nueva Izquierda en el Palacio de la Legislatura de Montevideo.

En ese evento, Laurta se presentaba como defensor de los "derechos humanos para los hombres", una consigna que enmascara un discurso misógino y reactivo frente almovimiento feminista. Aunque Laje ha intentado desvincularse del ahora detenido por el doble femicidio de Luna Giardina y Mariel Zamudio, las imágenes y videos de aquel evento son un recordatorio ineludible.

Pablo Laurta junto a Laje en la presentación de "El libro negro de la nueva Izquierda"

Laje declaró recientemente en sus redes: "No tengo ningún tipo de relación con esta persona. Condeno enérgicamente toda forma de violencia contra la mujer". Pero, más allá de los encuentros puntuales con Laurta, lo preocupante es cómo sus discursos sirven para legitimar narrativas que minimizan la violencia de género y desacreditan a las denunciantes que en muchos casos se convierten en víctimas fatales.

La organización "Varones Unidos", fundada por Laurta, no solo promovía discursos misóginos, sino que también buscaba influir en políticas públicas. Un ejemplo claro es su participación en la elaboración de la Ley de Corresponsabilidad en la Crianza en Uruguay, que permite la revinculación de menores con agresores procesados por violencia de género. Esta legislación, finalmente fue aprobada bajo la administración de Lacalle Pou.

Lacalle Pou

Además, "Varones Unidos" se posicionó públicamente en casos como el de Andrés Morosini, quien asesinó a sus dos hijos tras secuestrarlos. En aquel momento, la organización defendió al femicida con el argumento de que tenía derecho a llevarse a sus hijos "a donde le venga la gana".

Es importante destacar que estudios como el realizado por la Universidad CLAEH demuestran que las denuncias falsas por violencia basada en género son insignificantes y no como postulan Agustín Laje y sus aliados incels. Sin embargo, organizaciones como "Varones Unidos" usan este argumento para desacreditar a las víctimas y justificar su agenda misógina.